Contagio mild hybrid 48 volt: ora tocca a Citroen C5 Aircross

Il Leone apre la via, l'intero clan lo segue. Solo un poco scaglionato. Stellantis sta gradualmente elettrizzando la sua flotta e una lieve scossa giunge del nuovo propulsore ibrido leggero 48 volt su base 1.2 PureTech (ex PSA). E dopo averlo lanciato su Peugeot 3008 e 5008 all'inizio di quest'anno, ora il mini-ibrido si fa strada sotto il cofano di Citroen C5 Aircross, che di 3008 è cugino di primo grado. Ai preesistenti modelli Hybrid 180 e Hybrid 225 si aggiunge dunque C5 Aircross Hybrid 136, alias C5 Aircross mild hybrid: rispetto alle plug-in, minore potenza, ma anche minor prezzo.

Nuova C5 Aircross mild hybrid, l'ibrido di basse pretese

CHIAMA LO SCHEMA Esattamente come per Peugeot 3008 Hybrid 136, il tre cilindri turbo benzina da 1,2 litri è abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 marce elettrificato (e-DCS6), che trasmette potenza alle ruote anteriori. Un piccolo motore elettrico sincrono a magneti permanenti è integrato nella scatola del cambio stessa, insieme a centralina e inverter. L'energia proviene da una batteria agli ioni di litio da 48V, montata sotto il sedile del conducente, con una capacità di 432 Wh. La potenza standard del gruppo propulsore ammonta a 136 CV, la coppia a 230 Nm, tuttavia in forte accelerazione l'unità elettrica può contribuire con ulteriori 12 CV.

Il nuovo 3 cilindri elettrificato

CONSUMI Citroen sostiene che, rispetto all'equivalente 1.2 PureTech non elettrificato (che con ogni probabilità esce in contemporanea dal listino), il risparmio complessivo nel consumo medio di carburante si misura in 1 l/100 km. Per un miglioramento del 15% nel ciclo combinato e fino al 30% in città, contesto in cui fino al 50% della guida può svolgersi, in teoria, col solo ausilio del piccolo propulsore elettrico. Sempre a proposito di cifre: emissioni CO2 nel ciclo combinato WLTP di 129 g/km e compatibilità con gli standard Euro 6.4.

VEDI ANCHE

In città, fino a metà del tempo in EV mode

TUTTA SOSTANZA Nessuna modifica al look esterno rispetto alla gamma odierna, sottoposta a restyling nel 2022. L'unica pecuiliarità riguarda la grafica del quadro strumenti digitale: quando il ''milledue'' è spento, il contagiri si tinge blu, compare inoltre un nuovo indicatore di potenza coi livelli Charge, Eco e Power. Uno specchietto mostra infine il flusso di energia e la percentuale di guida completata in modalità EV.

Quadro strumenti dedicato

IL LANCIO Nuova Citroen C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 (questo il nome completo) sarà presto ordinabile anche in Italia, con le prime consegne che inizieranno nella seconda metà del 2023. Sarà offerta negli allestimenti Feel, Feel Pack, Shine e Shine Pack. Entro breve, ne conosceremo il prezzo: indicativamente, dai 35.000 euro in su, come il modello diesel.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/05/2023