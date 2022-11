Citroen C5 Aircross e C5 X Plug-in, più autonomia (e non solo)

Migliorate le proprietà chimiche delle batterie, +15% di range in EV. Per C5 Aircross PHEV, anche nuova versione depotenziata (Hybrid 180)

Per chi chiede il massimo dalla tecnologia ibrida plug-in e per chi, invece, vuole assaporarne i vantaggi, ma al tempo stesso, vuole contenere la spesa di acquisto e si accontenta di minor potenza. Sui modelli ''alla spina'' della famiglia C5, il SUV C5 Aircross e la ''fastback'' C5 X, Citroen introduce piccoli aggiornamenti e ottimizzazioni del gruppo propulsore per incrementare l'autonomia in modalità 100% elettrica. Per C5 Aircross Plug-in, anche una nuova variante entry level. Cominciamo proprio da lei.

C5 AIRCROSS HYBRID 180 Oltre che in edizione Hybrid 225, da fine 2022 Citroen C5 Aircross PHEV - rinnovato nel corso dell'estate - si declina anche in versione Hybrid 180. Significa che il motore termico, sempre un 4 cilindri da 1,6 litri e sempre accoppiato a unità elettrica da 81 kW, sviluppa 150 cv anziché 180 cv, per una potenza di sistema di 180 cv anziché 225 cv. Batteria da 12,8 kWh e autonomia in EV nel ciclo combinato di 58 km. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma rispetto all'edizione più performante dovrebbe scendere - a parità di allestimento - di circa 2.000 euro, per una soglia di attacco di circa 41.000 euro.

C5 ARICROSS HYBRID 225 ''PLUS'' Contemporaneamente, C5 Aircross Hybrid 225 rimpiazza la vecchia batteria da 13,2 kWh con un accumulatore da 14,2 kWh, aumentando l'autonomia elettrica a 64 km certificati WLTP, rispetto ai precedenti 55 km (+15%), pareggiando cos' i parametri ecologici Euro 6.4.

C5 X HYBRID 225 Maggiore indice di percorrenza ad emissioni zero (63 km anziché 55 km) anche per C5 X Hybrid 225, con la differenza che il risultato non viene conquistato sostituendo la batteria, che resta la stessa unità dal 13,2 kWh di prima. I miglioramenti, spiegano dal Double Chevron, sono invece da attribuire ''a un cambiamento nel modo in cui viene gestita la soglia di carica minima della batteria''. Anche in questo caso, il pacchetto di interventi rispecchia gli standard antinquinamento Euro 6.4.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2022