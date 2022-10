Citroen C4 X, ordini al via. Benzina, diesel o 100% elettrica?

Tre alimentazioni, quattro allestimenti interni. Come configurare il nuovo crossover coupé del Double Chevron, in consegna dal 2023

Dedicata a chi è indeciso tra coupé, berlina e SUV. Con Citroen C4 X, hai tre carrozzerie in un colpo solo. Tre, proprio come le tipologie di propulsione, inclusa la variante elettrica ë-C4 X. Mostrata in anteprima a giugno, la nuova ''fastback'' del marchio francese è ora ordinabile anche in Italia. Consegne a partire dal 2023, mentre i prezzi - in attesa del listino completo: tenere d'occhio il Citroen Store - partono da 25.300 euro. Quali configurazioni?

Seguendo la logica della massima diversificazione possibile, Citroen C4 X si declina nelle motorizzazioni benzina, diesel e 100% elettrica.

BENZINA

1.2 PureTech 100 S&S (Euro 6.4)

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 (Euro 6.4)



DIESEL

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 (Euro 6.4)



ELETTRICA

100 kW (136 CV) Automatica



Nuove C4 X ed ë-C4 X proposte in 4 versioni.

FEEL La versione di ingresso include clima automatico bi-zona, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Pack Safety, freno di stazionamento elettrico automatico, proiettori a LED con firma luminosa a V e proiettori fendinebbia a LED con illuminazione statica di inserimento. Tra i dettagli stilistici, i gusci dei retrovisori esterni Nero Lucido e copriruote da 18'' Aerotech (ad eccezione della versione elettrica, che monta cerchi in lega Crosslight diamantati su tutti i livelli).

FEEL PACK Il cuore della gamma offre in più quadro strumenti digitale a colori con retroilluminazione, retrovisori ripiegabili elettricamente e retrocamera. All’esterno, maniglie porta in tinta carrozzeria e cerchi in lega da 18'' Aeroblade Grey.

SHINE La versione top di gamma aggiunge Head-up display a colori, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, supporto Citroën Smart Pad, bracciolo centrale posteriore con vano sci e volante in pelle pieno fiore (riscaldato sulla versione elettrica). Con My Citroën Drive Plus, navigazione e servizi connessi e un'interfaccia intuitiva e personalizzabile accessibile su un touchscreen HD da 10''. Lato sicurezza, sale a bordo il Pack Drive Assist.

SHINE PACK La versione ''superior'' è infine dotata di Highway Driver Assist - guida semi-autonoma di livello 2 -, due prese USB nella fila 2 (una di tipo C e una di tipo A), ambiente Alcantara Grey con sedili anteriori riscaldati e tappetini supplementari anteriori e posteriori.

C4 X e ë-C4 X Elettrica offrono infine 6 ''ambienti'' interni differenti:

L’ambiente di serie propone un abbinamento fra due tessuti: il tessuto Meanwhile e il tessuto Nero.

propone un abbinamento fra due tessuti: il tessuto Meanwhile e il tessuto Nero. L’ambiente Urban Grey abbina il tessuto a Chevrons Grigio con il tessuto effetto pelle Nero e introduce i sedili Advanced Comfort.

abbina il tessuto a Chevrons Grigio con il tessuto effetto pelle Nero e introduce i sedili Advanced Comfort. L’ambiente Metropolitan Grey abbina il tessuto effetto pelle Nero al tessuto Grigio.

abbina il tessuto effetto pelle Nero al tessuto Grigio. L’ambiente Alcantara Grey associa l’Alcantara Grigio Wind al tessuto effetto pelle Nero.

associa l’Alcantara Grigio Wind al tessuto effetto pelle Nero. L’ambiente Hype Black abbina la pelle in pieno fiore Siena nera a un tessuto effetto pelle nera, con i sedili anteriori riscaldati e i tappetini supplementari anteriori e posteriori.

abbina la pelle in pieno fiore Siena nera a un tessuto effetto pelle nera, con i sedili anteriori riscaldati e i tappetini supplementari anteriori e posteriori. L’ambiente Hype Red si contraddistingue per la pelle pieno fiore Siena rossa abbinata a un tessuto effetto pelle nero sui sedili e i pannelli delle porte. Un ricamo inedito con motivi a chevron sottolinea la fascia in Alcantara grigia degli schienali e della decorazione delle porte.

si contraddistingue per la pelle pieno fiore Siena rossa abbinata a un tessuto effetto pelle nero sui sedili e i pannelli delle porte. Un ricamo inedito con motivi a chevron sottolinea la fascia in Alcantara grigia degli schienali e della decorazione delle porte. ë-C4 Elettrica presenta una decorazione blu delle porte che sottolinea l’ambiente del comfort elettrico nell’abitacolo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2022