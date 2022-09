Sogno o son desto? È un Citroen Berlingo o una 2CV Fourgonette? Video

Non serve avere diverse primavere sulle spalle per conoscere la storica 2CV Fourgonette, versione da trasporto della sbarazzina francese arrivata sul mercato nel 1951 e venduta (con qualche inevitabile cambiamento e miglioria) fino al 1987. Il carrozziere Caselani, che già negli scorsi anni ha riproposto il furgone Type H su base Jumper e il Type HG su base SpaceTourer, completa quindi la gamma di furgoni Citroën con la più piccola del lotto.

STILE UNICO La versione moderna della 2CV Fourgonette riprende gran parte degli elementi stilistici dell’originale: il frontale del Berlingo “standard” è stato rifatto da capo, e presenta un cofano più bombato a V. I proiettori sono tondi, come l’originale: per questioni di sicurezza non sporgono dal veicolo ma sono integrati nel frontale. Tornano come sulla 2CV dell’epoca le sottili feritoie sopra i parafanghi anteriore, che aiutavano a “dare aria” al motore. L’elemento più riuscito di questo Berlingo Fourgonette è la calandra, con la parte superiore a forma di M, e il grande chevron cromato al centro. Inedito invece il paraurti anteriore, che nell’originale era cromato, mentre qui è in posizione più bassa e in colore bianco a contrasto con il grigio della carrozzeria.

Da Berlingo a 2CV Fourgonette, visuale di 3/4 anteriore del furgone

UNA SECONDA PELLE Fiancate e portellone, così come il tetto, sono pannelli in vetroresina che rivestono la carrozzeria originale di Berlingo, e imitano la lamiera ondulata della 2CV, l’elemento forse più caratteristico della Fourgonette. Nelle portiere posteriori i finestrini sono verticali e arrotondati alle estremità, senza la guarnizione nera dell’originale. Rivisti anche i gruppi ottici, di forma rotonda. I cerchi sono in acciaio verniciato di bianco con i copriruota cromati originali (prodotti ancora oggi).

Da Berlingo a 2CV Fourgonette, visuale posteriore del furgone

MOTORI A CONFRONTO L’originale 2CV Fourgonette montava un due cilindri che permetteva di raggiungere una velocità di crociera di 50 km/h. Il furgone aveva una capacità di carico di 1.880 litri, con una portata massima di 250 kg (oltre al conducente). Numeri che oggi fanno sorridere, naturalmente: Berlingo è disponibile oggi con motorizzazioni benzina, turbodiesel e puramente elettrico (con un’autonomia di 275 km), e può portare fino a 5 persone nella versione passeggeri, e una portata di una tonnellata, quattro volte l’originale. Triplicato anche il volume di carico, di quasi quattro metri cubi e mezzo.

Da Berlingo a 2CV Fourgonette, visuale posteriore del furgone

LA TRASFORMAZIONE Fascione, parafanghi e paraurti originali sono stati sostituiti da questi nuovi elementi in vetroresina, che prevedono clip e viti per il fissaggio, e vengono montati nelle officine Caselani in Lombardia. Fiancate, posteriore e tetto sono invece coperti da pannelli fissati direttamente alla carrozzeria. La medesima tecnica è stata adottata per il Jumper (Type H) e Jumpy (Type HG).

Da Berlingo a 2CV Fourgonette, visuale di 3/4 anteriore del furgone

SI PUÒ COMPRARE? Commercializzato da Caselani su licenza ufficiale di Citroën, Berlingo 2CV Fourgonnette è disponibile sia in versione veicolo commerciale sia in versione tempo libero per il trasporto di persone, solo nella taglia M (4,40 m) ma con tutte le motorizzazioni, compresa quella elettrica. Il nuovo Fourgonette potrà essere ordinato a partire dal 1° ottobre, con la produzione che partirà a gennaio del prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/09/2022