Citroen C3 Elle, il top di gamma è femmina

Arriva l’estate, e in tempo per la prova costume si rinnova e semplifica la gamma di Citroen C3, per venire incontro alle esigenze di un pubblico sempre più numeroso: è la quarta auto più venduta in Italia da inizio anno, e la più venduta nel suo segmento nel solo mese di luglio. La principale novità nella line-up della piccola utilitaria francese è il ritorno della versione top di gamma Elle, presentata lo scorso maggio e realizzata in collaborazione con la blasonata rivista di moda.

CITROEN C3 ELLE

Nuova Citroen C3 Elle: prezzi e dotazioni

Disponibile con il motore PureTech 110 S&S, in versione con cambio manuale a 6 rapporti e automatico EAT6, la nuova versione top di gamma si caratterizza per la carrozzeria bicolore di serie, con due tinte a scelta per il tetto (Onyx Black o Opal White), che richiamano il logo Elle, e che si abbinano ai cinque colori della carrozzeria: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black e Soft Sand. Di serie anche i dettagli del Pack Color Blue Silver Mat.

STILOSA ANCHE DENTRO All’interno l’abitacolo è personalizzato dai rivestimenti dei tessuti Light Prussian Grey e Alcantara. Sulla plancia troviamo un sottile profilo blu metallizzato che richiama la decorazione nella parte alta degli schienali. La dotazione è basata sulla versione Shine, e prevede:

Quattro alzacristalli elettrici

Cerchi in lega 17”

Vetri posteriori oscurati

Touchscreen con radio DAB e navigatore connesso

Volante in pelle e comandi sulle razze

Ruota di scorta da 15”

Nuova Citroen C3 Elle: visuale di 3/4 posteriore

Disponibili come opzione la telecamera di retromarcia, l’accesso e l’avviamento senza chiave, la frenata automatica d’emergenza e i sedili riscaldati. Già ordinabile, Citroen C3 Elle arriverà nelle concessionarie a novembre e ha un prezzo di listino che parte da 22.750 euro.

GLI ALTRI ALLESTIMENTI

Nuova Citroen C3: la versione You!

CITROEN C3 YOU! Disponibile con motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S (anche nella versione depotenziata per neopatentati) e diesel BlueHDi 100 S&S, questo allestimento è disponibile in sei tinte per la carrozzeria (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Soft Sand), profili passaruota di colore nero, tetto a contrasto Opal White su richiesta, e una serie di dettagli di colore bianco: profili dei fendinebbia, calotte dei retrovisori e la finitura del montante posteriore. Gli interni sono in tessuto Mica Grey. Di serie alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata, climatizzatore manuale, retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante regolabile in altezza e profondità. Ancora, avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, Hill Assist, rilevatore di stanchezza del conducente, cruise control e riconoscimento della segnaletica stradale. Prezzo da 18.250 euro.

Nuova Citroën C3 Aircross 2021: agile in città e fuori dalla cerchia urbana

CITROEN C3 C-SERIES Disponibile col benzina PureTech 83 S&S (anche per neopatentati), PureTech 110 S&S e diesel BlueHDi 100 S&S, questo allestimento ha un badge laterale specifico, dettagli in color bronzo per Airbump e profili dei fendinebbia. All’interno i tessuti sono in tessuto Mica (altri sono disponibili su richiesta) sui sedili Advanced Comfort. Di serie retrovisori ripiegabili elettricamente, accensione automatica dei fari e tergi automatico. Prezzi a partire da 19.250 euro.

CITROEN C3 SHINE Disponibile su tutta la gamma motori, questo allestimento monta cerchi in lega da 16”, vetri posteriori oscurati, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori elettrici, sette tinte per la carrozzeria (Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Spring Blue, Soft Sand), quattro per il tetto a contrasto (Onyx Black, Opal White, Sport Red, Emeraude), quattro pacchetti colore (Black, White, Emeraude, Red) e tre decorazioni per il tetto (Red, Emeraude, Techwood). Disponibili su richiesta i cerchi da 17”, telecamera di retromarcia, accesso e avviamento senza chiave, frenata automatica d’emergenza, alzacristalli posteriori elettrici, sedili riscaldati, navigatore. Prezzo a partire da 20.250 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/08/2022