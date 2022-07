Citroen sbarca a Gardaland con C5 Aircross PHEV e Ami elettrica

Gardaland Resort è una meta turistica che ogni estate attira adulti, giovani e piccini. Grazie al suo parco divertimenti, al Legoland Water Park Gardaland, al Gardaland Sea Life Aquarium e alle sue tre strutture alberghiere tematizzate, offre la possibilità di vivere esperienze memorabili all’interno della meravigliosa cornice del Lago di Garda, all’insegna del divertimento, dell’allegria e dell’avventura. A partire dal mese di luglio, Citroen è partner di Gardaland Resort e sarà all’interno del complesso fino a gennaio 2023. La presenza di Citroen al Gardaland Resort è in linea con l’approccio del brand, da sempre vicino alle persone da cui si lascia ispirare per offrire prodotti in linea con le loro aspettative.

Citroen C5 Aircross 2022 a Gardaland

VERO LE EMISSIONI ZERO All’interno di Gardaland Resort, Citroen è presente con due modelli elettrificati della sua gamma: nuova Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid (qui la nostra prova) e Citroen Ami 100% ëlectric (qui la nostra prova), la soluzione di mobilità a zero emissioni che si guida a partire dai 14 anni. Questa scelta sottolinea l’impegno della Casa nel promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile, ribadendo il forte impegno di Citroen nel processo di transizione energetica. I due modelli saranno esposti fino a gennaio 2023 presso ''Flying Island'', l’attrazione con animazioni che richiamano il mondo dello spazio interstellare e consente di godersi una vista spettacolare a 50 metri d’altezza.

Citroen Ami arriva a Gardaland

PROMOZIONI ESTIVE Tutti i visitatori del parco divertimenti potranno scoprire dal vivo le caratteristiche di ciascuno dei due veicoli. Nelle vicinanze dell’attrazione ''Flying Island'' - negli spazi riservati all’ingresso e all’uscita - sono posizionati numerosi pannelli con le principali caratteristiche e i vantaggi di tutti i prodotti elettrificati di Citroen. Ai visitatori sono riservati poi promozioni esclusive sull’acquisto online. Inoltre, tutti coloro che effettueranno un test drive di qualunque modello del Double Chevron presso le concessionarie italiane, potranno partecipare a un’estrazione mensile per un soggiorno a Gardaland Resort per quattro persone. I biglietti potranno essere utilizzati nel periodo di apertura delle strutture durante la stagione estiva di Gardaland 2023 (da verificarsi sul sito www.gardaland.it).

Il SUV Citroen C5 Aircross

VICINI ALLE FAMIGLIE ''Questa iniziativa riflette perfettamente la volontà di Citroen di offrire prodotti e servizi adatti alle esigenze delle persone, in linea con le evoluzioni della società. A Gardaland Resort ci rivolgiamo in particolare alle famiglie, che rappresentano il target ideale di tutti i nostri modelli. Siamo sicuri che anche qui a Gardaland Resort, non solo gli adulti ma anche i più piccoli resteranno incantati dall’eccezionale spazio a bordo e dal comfort di Citroen C5 Aircross, così come dall’originalità e la compattezza esterna di Citroen Ami, soluzione ideale da condividere all’interno delle famiglie, tra figli e genitori oppure tra fratelli e sorelle'', ha dichiarato Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroen Italia.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/07/2022