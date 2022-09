Citroen, cambia tutto: nel 2023 arriva un nuovo logo

Diventa più moderno e adatto al mondo digitale in cui viviamo: il doppio Chevron cambia faccia, per la decima volta in 103 anni

Correva il 1919 quando venne fondata Citroen, che allora presentava il caratteristico doppio chevron inserito all’interno di un ovale: fu adottato dal fondatore André Citroën, ispirandosi alla sua prima azienda metalmeccanica che produceva ingranaggi a forma di chevron. Nel corso dei suoi 103 anni di storia il logo della casa automobilistica francese è cambiato altre otto volte, fino ad arrivare a quello che vediamo oggi su tutti i suoi modelli, e che ci accompagna dal 2009. Il 2023 vedrà la decima evoluzione del logo Citroen, che inaugura una nuova identità per l’intera marca e segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia. Il logo è più moderno, ricercato, e adatto ai nuovi formati digitali imposti dalla comunicazione (social, e non solo) del ventunesimo secolo. Assieme al logo debutta il nuovo claim «Nothing moves us like Citroën», a sottolineare la accelerazione verso soluzioni di mobilità più audaci.

Citroen, il nuovo logo nel 2023: l'evoluzione del doppio chevron negli anni

QUANDO ARRIVA Il nuovo logo debutterà su una concept car alla fine di settembre di quest’anno, e successivamente introdotto su tutti i nuovi modelli a partire dalla metà del 2023. Un’introduzione graduale, come sta facendo Peugeot in questi anni, e non un rinnovamento dell’intera gamma di modelli, come invece sta facendo Dacia. Il logo sarà poi adottato su tutti i supporti di comunicazione della casa, online e non, e su quelli che vengono chiamati “punti di contatto fisici”, dove c’è un’interazione con il cliente, principalmente concessionari e centri di assistenza.

Citroen, il nuovo logo nel 2023

LE DICHIARAZIONI “Per Citroën è giunto il momento di adottare un nuovo look più moderno e contemporaneo”, ha dichiarato Vincent Cobée, CEO di Citroën. “La nostra nuova identità rappresenta il progresso: trasportando i nostri clienti sia fisicamente, in veicoli all’avanguardia, sia emotivamente, assicurando che la loro intera esperienza - in particolare la transizione all’elettrico - sia più accessibile, confortevole e piacevole. La nostra tradizione di ispirare i consumatori con veicoli audaci ci spinge ad adottare un approccio diverso e più inclusivo verso la mobilità del futuro delle famiglie. Siamo fermamente convinti che tutti i nostri clienti passati, presenti e futuri concorderanno sul fatto che ‘Nothing moves us like Citroën’ ”.

