EICMA, la fiera di Milano ospita la piccola Citroen Ami Buggy

Non solo moto: alla kermesse milanese arriva anche la piccola elettrica francese. Test drive e, in anteprima, la versione Buggy

Mancano ormai pochi giorni all’apertura di EICMA 2022, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori del motociclo che si tiene a Milano Rho-Fiera dal prossimo 8 ottobre al 13 ottobre. Anche a questo giro, come l’anno scorso, tra i protagonisti della kermesse meneghina c’è anche la piccola Citroen Ami, il quadriciclo leggero sempre più protagonista della mobilità urbana, presente al Padiglione 15, nell’area Urban Mobility.

Citroen AMI a EICMA 2022: la versione normale

IN ANTEPRIMA Per la prima volta in Italia sarà presente anche Citroën My Ami Buggy, versione avventurosa della piccola microcar francese: le portiere sono state sostituite da tubolari in acciaio, sul tetto c’è una piccola capote di tela e un grosso spoiler, tanto vistoso quanto inutile. I cerchi di metallo sono dorati, mentre la carrozzeria è khaki. Tanti i dettagli color giallo acido fuori, ma soprattutto in abitacolo. In attesa di capire quando sarà disponibile anche da noi, e a quale prezzo, sappiate che i 50 esemplari numerati prodotti per il mercato francese sono andati a ruba in meno di 20 minuti!

Citroen AMI a EICMA 2022: la versione Cargo

ANCHE DA PROVARE Quadriciclo leggero 100% elettrico, può essere guidato a partire dai 14 anni con patente AM1. La velocità massima è limitata a 45 km/h, la batteria agli ioni di litio si ricarica in tre ore dalla presa di casa, e permette un’autonomia di oltre 70 km. Nell’area dedicata all’esterno della Fiera è possibile mettersi al volante del compatto quadriciclo elettrico e saggiarne le doti in un test drive (come quello che ha fatto il buon Alessandro qualche mese fa).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/11/2022