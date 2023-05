Citroen Mehari: la piccola icona francese spegne 50 candeline

Lanciata per la prima volta nel maggio del 1968, la spiaggina d'Oltralpe si impose come sinonimo di semplicità e praticità

Esattamente 55 anni fa, nel pieno delle proteste del movimento studentesco francese, Citroen presentava la Mehari. Una spiaggina davvero insolita, con potenze da 28 a 32 CV e con una carrozzeria in plastica ABS (acrilonitrile butadiene stirene), progettata da Roland de La Poype. La base meccanica era quella Dyane 6 e in effetti al momento del lancio il nome ufficiale dell’auto era: Dyane 6 Mehari. Prodotta per quasi 20 anni, dal 1968 al 1987, è stata costruita in 144.953 esemplari. La Mehari nasceva nel complesso Citroen di Forest in Belgio, ma anche in altri stabilimenti in Francia, Spagna e Portogallo.

Citroen Mehari 4x4 in salita

ORIGINE ESOTICA ll nome Mehari è l’appellativo con cui si indicano i dromedari in Nord Africa e nel Sahara. Questi animali sono noti per le loro capacità di affrontare sentieri e percorsi impervi, grazie alla loro grande resistenza fisica. Dall'esterno, la Mehari non sembrava adatta a tutte le stagioni perché assomigliava più a una spiaggina decappottabile da utilizzare in estate (qui la Fiat 500 Spiaggina di Gianni Agnelli). Grazie però a una copertura specifica, l'auto diventava ermetica, il che la rendeva utilizzabile praticamente durante tutto l'anno.

Citroen Mehari: gli interni spartani

SUCCESSO TRAVOLGENTE Nonostante sia stata prodotta per quasi 20 anni, la Mehari ha avuto solo tre versioni. Nel 1979, Citroen introdusse la variante 4x4, che offriva una praticità d'utilizzo davvero sorprendente. Nel 1983 poi, vennero lanciate due edizioni speciali: la Mehari Plage, dal look vacanziero e dal colore giallo sgargiante e la Mehari Azur prodotta in soli 700 esemplari. Infine, nel 2016 venne lanciata una nuova versione ribattezzata e-Mehari dal look tondeggiante e completamente elettrica.

