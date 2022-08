All'asta la Fiat 500 ''Spiaggina'' del '58 di Gianni Agnelli

La piccola torinese da spiaggia venne utilizzata dall'Avvocato per le vacanze in Costa Azzurra. Ne furono prodotte solo 2 esemplari

Gianni Agnelli: personaggio discusso e amato, indubbiamente una figura storica nel panorama automobilistico italiano, per decenni Dominus incontrastato della Fiat. Forse un’icona stessa di quella ''Dolce Vita'' che - nei primi anni ’60 - affascinò il mondo intero! Proprio in quegli anni l’Avvocato era solito trascorrere le sue vacanze in Costa Azzurra in compagnia di un altro emblema del made in Italy: una Fiat 500 ''Spiaggina'' del 1958 (qui Fiat Panda 4x4 Trekking by Garage Italia Customs). Si tratta di una delle auto più esclusive della storia essendo stata prodotta in soli due esemplari nella sua versione originale con carrozzeria Boano.

Il logo della carrozzeria Boano

PICCOLO GIOIELLO Una piccolissima “open top” balneare che divenne popolarissima negli anni Sessanta perché ritratta costantemente sui rotocalchi di tutto il mondo assieme ai suoi proprietari di fama globale. Oltre a Gianni Agnelli, ne possedeva una anche l’armatore greco Aristotele Onassis. La 500 ''Spiaggina'' venne prodotta in pochissimi esemplari. Dopo la distruzione in un incidente stradale del modello appartenuto a Onassis, la ''Spiaggina'' dell’Avvocato - divenuta nel frattempo l’ultimo modello al mondo funzionante - rimase per decenni ferma a Torino. L’auto, priva di portiere e padiglione, dispone di interni impermeabili all’acqua per poterla usare anche dopo un bagno o una doccia. Si tratta senza ombra di dubbio di un piccolo capolavoro su ruote dall’immenso valore tecnico, storico e stilistico.

VEDI ANCHE

Posto guida di Fiat 500 ''Spiaggina'' 1958

CIFRE DA URLO La Fiat 500 Boano “Spiaggina” del 1958 è realizzata su pianale e meccanica di Fiat Nuova 500 e disegnata dal designer Mario Boano (qui lo speciale su Fiat 500). Davvero mozzafiato gli interni, con il volante in legno e metallo della Nardi e i sedili finemente ricoperti di vimini che ricordano quelli dei motoscafi degli anni ’60. Targata TO259879 la ''Spiaggina'' è spinta da un bicilindrico raffreddato ad aria da 479 cc. Il propulsore sviluppa una potenza massima di 6 CV ed ha percorso appena 16.820 chilometri. L’auto andrà all’incanto presso Sant’Agostino Aste di Torino con un prezzo base compreso fra i 700.000 e il milione di euro. Il lotto numero 30 - che corrisponde appunto alla ''Spiaggina'' del ’58 - verrà battuto in un’unica tornata il prossimo 8 settembre a partire dalle ore 17:00 nel capoluogo piemontese.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/08/2022