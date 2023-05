Citroen, a maggio ciclista due volte: il Giro e il Giro-E

Bicicletta maestra di vita dalla quale pure l'auto ha tanto da imparare. Niente di meglio, per le quattro ruote, che calarsi nelle vesti di ''gregario'' e, per tre settimane intere, mettersi al servizio del mezzo ecologico per eccellenza. E da una stretta convivenza, assorbire quei principi di audacia, vicinanza alle persone e alla natura. Quello tra Citroën e le due ruote è un rapporto di vecchia data che nel 2023 non solo si conferma, ma pure raddoppia: per il Double Chevron, sia la tradizionale partecipazione al Giro d'Italia insieme all’AG2R Citroën Team, sia l'esperienza al singolare Giro-E, un nome che è tutto un programma.

ABOUT GIRO-E Nato nel 2019, il Giro-E è una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle stesse strade del Giro d’Italia – quest’anno in programma dal 6 al 28 maggio - con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico alla mobilità sostenibile e a tutte le tematiche legate alla sostenibilità ambientale. Grazie all’utilizzo delle e-bike, che consentono a ciclisti amatoriali normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate in esclusiva ai campioni, l’evento fa vivere a tutti gli amanti della bicicletta l’esperienza della Corsa Rosa, di cui ricalca il percorso e condivide l’arrivo. L’edizione 2023 prevede 20 tappe, con una percorrenza giornaliera compresa tra i 70 e i 100 chilometri. A differenza del Giro d’Italia, cambiano le località di partenza e il chilometraggio di ogni tappa, che è inferiore.

GREEN AMBASSADOR Insieme con la sua rete dei concessionari, Citroen Italia partecipa al Giro-E 2023 tramite il team “Fly Citroen”, formazione che dal 2013 opera in sinergia con la Casa realizzando eventi e contenuti finalizzati a campagne d’informazione riguardo lo sviluppo della new mobility. Sulle strade del Giro-E, un ruolo da protagonista se lo ritaglia anche nuova Ë-C4 X, la più recente novità 100% elettrica del marchio, alla manifestazione nei panni di ammiraglia al seguito del giro.

IN PRIMA SQUADRA Dal ciclismo ''green'' al Re di tutte le competizioni. Per il terzo anno consecutivo, al Giro d'Italia Citroën è al fianco del team ciclistico AG2R Citroen Team in qualità di sponsor co-partner. L'AG2R vanta una grande esperienza nel ciclismo mondiale, con oltre 30 anni di storia fatta di gare, di vittorie e di podi negli eventi più prestigiosi del calendario internazionale, come il Tour de France o le grandi classiche. In squadra anche Andrea Vendrame, l’unico italiano del Team e Ambassador di Citroën in Italia. L'auto di tutti i giorni di Vendrame? Una C5 Aircross Plug-in Hybrid.

IN GIRO CON C5 La partnership tra Citroen e la società sportiva si basa su obiettivi comuni come il sostegno ai giovani agonisti e il contribuito allo sviluppo di un ciclismo ''pulito''. Non a caso, la collaborazione sostiene la pratica del ciclismo secondo regole etiche, in particolare quelle del Movimento per un Ciclismo Credibile, di cui la squadra ciclistica AG2R La Mondiale è stata membro fondatore nel 2007. In qualità di sponsor co-partner, Citroen fornisce al team una flotta di 26 veicoli. Oltre ai van Citroën SpaceTourer, in ''squadra'' anche nuova Citroën C5 X e nuova Citroën C5 Aircross, entrambi in edizione Plug-in Hybrid: spazio a bordo, sicurezza, un alto grado di efficienza e un basso impatto sull'ambiente.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/05/2023