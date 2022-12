Citroen C5 X Hybrid 225: ammiraglia 3 volumi dal cuore ibrido. La prova

Descrivere un’auto come Citroen C5 X non è cosa facile. Ormai siamo talmente assuefatti alle forme e alle proporzioni di SUV e crossover, che quando ci si para davanti un modello che non risponde a questi canoni andiamo nel pallone! Personalmente mi è molto difficile inquadrare in una categoria precisa C5 X: non è di certo un SUV, ma non è neppure una berlina classica vista la struttura rialzata e i passaruota pronunciati (qui il nostro primo contatto). Il posteriore bombato farebbe pensare a una shooting brake, ammetto però che la prima volta che l’ho vista mi sono subito tornate in mente le mitiche torpedo di inizio 900. Certo, C5 X ha il tetto rigido, ma quel muso affusolato e la forma allungata della carrozzeria mi hanno fatto fare un vero e proprio tuffo nel passato! Sappiate però che di obsoleto qui non c’è proprio nulla, la francese è spinta infatti dalla tecnologia plug-in hybrid, che le consente di muoversi in modalità 100% elettrica per diverse decine di chilometri.

ENIGMATICA

Viste le premesse, diciamo pure che Citroen C5 X è un’auto che sa farsi notare. Non è tanto il suo frontale che colpisce - peraltro molto simile a quello di Citroen C4 - quanto invece il posteriore. Il terzo montante è parecchio inclinato, scende con decisione verso terra e si raccorda a un portellone dalla forma tondeggiante reso ancor più originale da uno spoilerino posizionato poco sotto il lunotto. Quest’ultimo, in realtà, fa coppia con l’alettoncino cavo posto alla fine del tettuccio, proprio per incanalare l’aria verso la parte bassa del retrotreno. A dare ancor più carattere a C5 X ci pensano poi i fianchetti torniti e le profonde scanalature su fiancate e cofano. Il frontale invece è meno originale, con le luci LED principali incastonate nella calandra e con le vistose cromature che si allungano in orizzontale lungo tutto l’anteriore.

Citroen C5 X Hybrid 225: 3/4 anteriore

INTERNI FORMALI

Gli interni mi accolgono con uno stile razionale. Il design della plancia e delle superfici è pulito, senza eccessi. Elegante la scelta di arricchire il bordo inferiore del cruscotto con un rivestimento vistoso, che ricorda i legni pregiati. Anche la disposizione dei tasti del clima e dell’infotainment è ben studiata, riesco a raggiungerli senza troppi problemi, nonostante regoli la seduta in basso e piuttosto distante dal volante. Dallo schermo principale da 12 pollici tengo sotto controllo le innumerevoli funzioni di questa ammiraglia. All’appello non possono di certo mancare i sedili riscaldabili e massaggianti, con programmi rilassanti e distensivi pensati per soddisfare anche il più esigente dei clienti. Nonostante il volante multifunzione a due razze abbia i comandi ben raccolti e intuitivi, non sono mai riuscito a entrare in sintonia con il quadro strumenti da 7 pollici. A mio parere, il TFT è troppo piccolo e un po’ avaro in quanto a personalizzazione. In compenso, a centro plancia c’è uno schermo chiaro e dall’ottima risoluzione, ma anche in questo caso ho trovato un po’ troppo macchinosa la navigazione nei sottomenù.

Citroen C5 X Hybrid 225: interno

DIMENSIONI E ABITABILITÀ

Con i suoi 4,8 metri in lunghezza e il metro e 85 centimetri in larghezza, Citroen C5 X entra a buon diritto nella categoria delle ammiraglie di segmento D (qui le novità di C5 Aircross plug-in). Si resta sempre un po’ sorpresi quando si legge sulla scheda tecnica che l’auto è alta appena 1,48 metri, un fatto abbastanza insolito quando la stragrande maggioranza delle auto che provi supera agevolmente il metro e 60. E in effetti C5 X è bella assettata, per entrare in abitacolo devo quasi ''calarmi'' all’interno del posto di guida. Detto ciò, la francese mette a disposizione un abitacolo spazioso, i sedili anteriori si regolano elettricamente, con quello del passeggero che ha i comandi per l’inclinazione e per l’avanzamento/arretramento posizionati sul bordo sinistro della seduta. Sul retro si sta comodi in tre, ma se superate i 180 cm dovete fare un po’ attenzione alla testa per via del tetto spiovente.

Citroen C5 X Hybrid 225: divanetto posteriore

SI CARICA FACILMENTE Il bagagliaio riserva alcune sorprese: innanzitutto la cappelliera è un tendalino deformabile che si alza in tutta la sua lunghezza insieme al portellone ad azionamento elettrico. Per gli amanti della montagna c’è pure la botola sullo schienale del divanetto per riporre gli sci. Il vano poi ha una soglia non molto alta da terra e il piano di carico dispone di “slitte” in plastica sagomate per far scivolare il carico in profondità. La capienza, per questa versione ibrida plug-in parte da 485 litri e arriva fino a 1.580. Considerate però che se si sceglie la motorizzazione benzina PureTech da 130 CV, la capacità massima aumenta di altri 60 litri. In questo caso infatti è previsto un doppiofondo che va ad occupare lo spazio lasciato libero dalla batteria al litio da 12,4 kWh. Questa differenza incide inoltre sul peso, che sulla plug-in è di circa 300 kg in più rispetto alla variante PureTech 130 CV.

Citroen C5 X Hybrid 225: bagagliaio

VEDI ANCHE

METÀ BENZINA, METÀ ELETTRICA

A dar vita a Citroen C5 X Hybrid 225 Ë-EAT8 - questo il suo nome completo - ci pensa un 1.6, 4 cilindri turbo benzina da 180 CV e 250 Nm di coppia. A supporto del propulsore termico c’è un’unità elettrica da 110 CV e 320 Nm, che porta i valori di sistema a 225 CV e 360 Nm di coppia. Il cambio è il collaudato EAT 8 rapporti. La velocità massima raggiungibile in modalità 100% elettrica da C5 X Hybrid è di 135 km/h, mentre con il benzina in funzione si toccano i 233 km/h. La batteria è posizionata nella parte posteriore e ha una capacità di 12,4 kWh, il che si traduce in un’autonomia elettrica dichiarata di circa 54 chilometri. Però, testando l’auto in condizioni invernali con temperature sotto i 10° - con la batteria carica - l’auto mi ha quasi sempre indicato una percorrenza massima vicina ai 40 chilometri. Sul fronte ricarica, mi sono affidato spesso alla presa di casa da 2,3 kW, con un pieno che indicativamente richiede qualcosa come 7 ore. Tuttavia, se si opta per il caricatore interno optional da 400 euro e da 7,4 kW di potenza (quello standard è da 3,7 kW), i tempi possono accorciarsi sensibilmente. Alla massima potenza lo 0-100% si completa infatti in 1 ora e 55 minuti.

Citroen C5 X Hybrid 225: lo slot di ricarica

IMPRESSIONI DI GUIDA

Su C5 X la posizione di guida è molto ribassata. Nonostante mantenga il sedile piuttosto rialzato, mi sembra quasi di toccare per terra. E ciò è in parte confermato dal fatto che per accedere e uscire dall’auto debba prodigarmi in movimenti un po’ innaturali (sono alto 1,87 metri). Ma una volta sistemato dietro al volante vengo comunque ripagato da una buona triangolazione fra sedile, pedaliera e volante che mi fa sentire davvero a mio agio. Fin dai primi chilometri al volante di C5 X capisco che si tratta di un’auto votata al comfort e al piacere di guida. Anche sui fondi più irregolari e compromessi la francese ci scivola sopra con grande nonchalance, sembra proprio di viaggiare sul velluto. Il merito è delle sospensioni attive Citroen Advanced Comfort, che con i suoi doppi smorzatori idraulici con controllo elettronico degli ammortizzatori, replicano e amplificano l’effetto ''tappeto volante''. È una sensazione piacevole che però rende molto evidenti i trasferimenti di carico in accelerazione e in frenata, un po’ come accadeva sulle vecchie Citroen di una volta per intenderci. Bisogna farci l’abitudine!

Citroen C5 X Hybrid 225: test drive

TIENE IL RITMO In città lo sterzo leggero agevola le manovre, ma se lo si mette un po’ alle strette tradisce un feedback piuttosto neutro e impalpabile. Il motore spinge forte, i 225 CV della C5 X si sentono tutti, soprattutto se si decide di spremerli per bene in modalità Sport. Lo sprint è pronto e pimpante, con riprese gagliarde anche a gran velocità grazie al contributo dei 110 CV elettrici. Non mi è piaciuta invece la risposta del cambio automatico EAT 8 rapporti. Non l’ho trovato particolarmente veloce e rapido nei cambi marcia, anche se la situazione migliora leggermente se decido di intervenire in prima persona azionando le leve dietro al volante. Diciamo che C5 X si difende egregiamente sulle lunghe tratte, le cavalcate in autostrada sono il suo terreno ideale, pochissimi fruscii a velocità sostenute e consumi che dopo due settimane di test si sono attestati intorno a 6,5 l/100 km. Ricaricando con una certa frequenza poi si riescono a coprire senza problemi le necessità del commuting quotidiano, il segreto è attaccarsi alla presa elettrica in ogni occasione. In fin dei conti, ciò significa usare l’auto quasi alla stregua di uno smartphone.

Citroen C5 X Hybrid 225: prova su strada

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Sul fronte dei sistemi di sicurezza, Citroen C5 X sfoggia una suite ADAS piuttosto completa compresa all’interno del Safety Pack, disponibile fin dall’allestimento base. Questo comprende: la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento corsia, il riconoscimento dei cartelli stradali, il rilevatore stanchezza conducente, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, il regolatore e il limitatore di velocità. Sono due le versioni di C5 X a listino (solo con cambio automatico EAT8): benzina PureTech da 130 CV in allestimento Feel Pack (34.200 euro) o Shine (35.700 euro). La top di gamma è C5 X Hybrid 225 Ë-EAT8 sempre offerta in allestimento Feel Pack (47.650 euro), Shine (49.150 euro) o Shine Pack (51.150 euro).

Citroen C5 X Hybrid 225: il motore

SCHEDA TECNICA CITROEN C5 X HYBRID 225 Ë-EAT8

Motore elettrico Sincrono a magneti permanenti 110 CV e 320 Nm Motore termico 1.598 cc, 4 cilindri da 180 CV e 250 Nm Batteria Ioni di litio da 12,4 kWh Potenza di sistema 225 CV Coppia massima 360 Nm Prestazioni Vel. Max. 233 km/h | Vel.Max 135 (modalità elettrica) Trazione Anteriore Cambio Automatico Ë-EAT8 Dimensioni 4,8 x 1,86 x 1,47 m Passo 2,785 m Posti 5 Peso a vuoto 1.797 kg Bagagliaio Da 485 a 1.580 litri Consumi (misto WLTP) 1,2 -1,5 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 27-34 g/km Prezzo A partire da 47.650 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/12/2022