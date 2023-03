Citroen Ami cappotta a Montecarlo. L'avrà fatto apposta? I video

In queste ore stanno facendo il giro del Web i video in cui una Citroen Ami affronta una delle durve più famose del mondo sempre più veloce, fino a cappottare proprio sul tornante davanti all'hotel Fairmont a Montecarlo, sotto gli occhi e i telefonini di passanti e... youtuber. Non a caso uno dei video più visti e condivisi su YouTube nelle ultime ore è firmato Benelux Supercars e il dubbio che potrebbbe sorgere è se si tratti di una bravata spontanea, di uno stunt andato male o di una performance accuratamente coreografata a beneficio dei clic.

IL DUBBIO Nel video qui sopra si vedono diversi passaggi fino all'epilogo finale, con tanto di polizia e uno degli occupanti della Ami apparentemente ferito in modo lieve. Quello che fa sospettare una coreografia degna della serie Jackass è il secondo video qui sotto. Pura e semplice fortuna, quella dello youtuber Benelux Supercars o una mossa molto scorretta per guadagnare visibilità?

COMPORTAMENTO DA CONDANNARE Le riprese parlano chiaro: tutto si è svolto su strade aperte al traffico, popolate di pedoni. La bravata ha messo a rischio molte persone in modo premeditato, dati i numerosi passaggi effettuati: che non possono non aver fatto capire al conducente ciò che sarebbe successo. Quali che fossero gli intenti, speriamo in una multa esemplare: tale da scoraggiare qualunque tentativo di emulazione.

