My Ami Buggy 2: Il ritorno. A grande richiesta, nel 2023 la "ristampa"

Presto in vendita una nuova serie limitata (1.000 unità) del quadriciclo Citroen in formato "offroad". Che torna, con qualche sorpresa

Chi avrebbe mai scommesso su un successo simile? Citroen, ad esempio. Che Ami facesse breccia, Citroen ne era sicura. Ma che letteralmente, nella sua simpaticissima versione fuoristrada, Ami andasse a ruba, forse ha preso alla sprovvista pure i suoi creatori. E così, a furor di popolo, My Ami Buggy torna sul mercato. Lo fa a modo suo, ovviamente: solo in 1.000 esemplari (in tutto), solo tramite il canale online. My Ami Buggy nuovamente in vendita...da quando? Approssimativamente, ordini entro fine marzo 2023, consegne dopo l'estate. Per adesso è solo un Save The Date, vi aggiorneremo sulle coordinate esatte del ''click day''.

My Ami Buggy is back!

PRONTI? VIA! Eh già, sono migliaia i potenziali ''padroncini'' di My Ami Buggy che lo scorso 21 giugno, al lancio della prima edizione, rimasero con un palmo di naso. Tutte quante le 50 unità riservate all'Italia andarono esaurite nello spazio di 18 minuti. Non si conosce ancora quale quota di vetture, delle 1.000 unità che andranno in produzione a livello globale, Citroen destinerà al nostro mercato. Ancora una volta, si tratterà in ogni caso di poche decine, sempre da assegnare secondo il criterio cronologico (chi prima arriva, su Ami Buggy alloggia): a questo turno, meglio non farsi trovare impreparati.

AMI BUGGY MY23 In attesa di maggiori informazioni sul ''concorso'', Citroen anticipa che la ristampa del suo speciale quadriciclo elettrico sarà ''molto simile alla precedente'', ma anche che riceverà ''qualche sorpresa''. Ancora non si scende nei particolari: aspettiamoci qualche sfizioso gadget, oltre - come anche la release di Ami standard in commercio da ottobre 2022 - a una batteria aggiornata, più adatta a sopportare i climi freddi. Sgolosi? Se abiti a Milano, c'è una My Ami Buggy natalizia in esposizione presso “La Maison Citroën” all’interno del negozio Coin di Piazza Cinque Giornate. Valla a trovare.

My Ami Buggy vi augura Buon Natale

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/12/2022