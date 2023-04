8 minuti di assetti alla francese: i video dell'archivio Citroen

Ah gli assetti alla francese! Chi è ormai ''diversamente giovane'' ricorderà che tra gli anni Settanta e Ottanta era abituale trovare sulle auto transalpine ammortizzatori più morbidi che sulle italiane o sulle tedesche. Molto rappresentativo era il rollio della Citroen 2CV, mentre le sospensioni idropneumatiche della Citroen DS sono diventate leggendarie per la capacità di eliminare i sobbalzi: tanto che spesso l'ammiraglia francese era impiegata per montarvi le cineprese che filmavano le corse dei cavalli negli ippodromi. Un'efficacia ben documentata nel video qui sotto, in cui si mostrano i collaudi e qualche gustoso confronto con le rivali dell'epoca.

NON SOLO COMFORT Dall'impressionante rollio della 2CV (qui la nostra mitica video-prova) si passa rapidamente alle Citroen più moderne, che nel video surclassano le tedesche e le italiane quando si tratta di affrontare non solo lo sconnesso, ma anche il temutissimo test dell'alce: quello che mette alla prova la stabilità dell'auto con una doppia sterzata per evitare un ostacolo e rientrare in corsia. Non ci credete? Guardate il filmato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/04/2023