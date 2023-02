Citroen C4, ë-C4, C5 X: le novità 2023, dalle dotazioni all'ibrido plug-in

Chi si ferma è perduto, auto che piace non si cambia, ma almeno - di anno in anno - deve necessariamente evolversi. Per consolidare l'appeal dei suoi modelli di ceto sociale medio-alto, nel 2023 Citroën sta aggiornando sia la gamma C4 ed ë-C4, sia l'offerta C5 X. Le prime si accingono ad adottare il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus e una nuova combinazione di colori per gli esterni. A sua volta, la gamma motori C5 X si completa di una variante depotenziata della soluzione ibrida plug-in, oltre ad arricchire le funzionalità di guida semi-autonoma livello 2. Le novità sono già disponibili sul mercato francese: presto seguirà anche il mercato italiano.



Citroen C5 X, novità in vista per la plug-in hybrid

PLUS VALORE Sia su C4 a motorizzazione diesel e benzina, sia sulla sorella elettrica ë-C4, sale dunque a bordo l'infotainment My Citroën Drive Plus di ultima generazione, in luogo del precedente sistema di navigazione My Citroën Drive. La nuova interfaccia è più intuitiva, utilizza uno schermo HD da 10 pollici e può essere completamente personalizzata attraverso il suo ecosistema di ''widget''. Maggiori anche qualità e ricchezza grafica della mappa di navigazione connessa 3D, ora visualizzata in formato 16:9. My Citroën Drive Plus, infine, significa anche connettività wireless per Apple CarPlay ed Andoid Auto e riconoscimento vocale naturale: l'assistente digitale si attiva con il comando “Hello Citroën” e risponde alle domande in 20 lingue.

C4 ed e-C4, nuovo infotainment in arrivo

BI-GUSTO Dal 2023 la caratteristica firma stilistica di Citroen C4 ed ë-C4 può essere maggiormente valorizzata optando per il tetto nero Perla bicolore, montanti compresi: l'effetto è gradevole, in Francia il prezzo ammonta a 350 euro IVA inclusa.

Il nuovo tetto bicolore

DOWNSIZING Su Citroën C5 X, alla preesistente versione Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8 si aggiunge dunque l'edizione Plug-in Hybrid 180 ë-EAT8. Sostituisce la versione termica PureTech 180 e riflette l'esigenza di abbassare la soglia di accesso all'elettrificazione in salsa Citroen. C5 X Plug-in Hybrid 180 ë-AT8 combina sempre un motore a benzina 1.6 PureTech (ma da 150 CV, anziché 180 CV) con un motore elettrico da 81 kW, per una potenza combinata - appunto - di 180 CV e 360 Nm di coppia. Batteria sempre da 12,4 kWh (11,3 kWh di capacità effettiva), fino a 62 km di autonomia (ciclo WLTP) in modalità 100% elettrica, di 71 km nel ciclo urbano. Ricarica sempre in circa 1 ora e 40 minuti, utilizzando un caricabatterie da 7,4 kW. A breve vi comunichiamo il prezzo.

C5 X Plug-in Hybrid 180, l'ibrido scala una marcia

ADAS Citroën C5 X la classica passista autostradale, ecco allora fare il suo debutto sul modello la funzione Highway Driver Assist 2.0 con cambio di corsia semiautomatico (da 70 km/h fino a 180 km/h) e raccomandazione sulla velocità prevista, grazie alla lettura dei segnali di limite. Le nuove funzionalità si aggiungono a quelle già presenti su Highway Driver Assist, ovvero Active Safety Brake 2.0 (operativo da 7 a 140 km/h), Lane Keeping Assist (da 0 a 180 km/h), Rear Traffic Alert, Adaptive Cruise Controllo con funzione Stop & Go e monitoraggio angolo cieco a lunga distanza. Highway Driver Assist 2.0 sarà di serie sull'allestimento Shine Pack.

C5 X, dal 2023 ancora più ''autonoma''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/02/2023