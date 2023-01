Dove, come, quando: nuova Citroen ë-C3, facciamo chiarezza

Paese che vai, gamma che trovi. A volte, un'auto identica in tutti i mercati assume nomi differenti a seconda del luogo. A volte, capita il contrario: stesso nome, modelli diversi. La Citroen C3 in vendita in India e in Sud America non è la Citroen C3 in vendita in Europa. Le assomiglia, ma è un B-SUV, più alto al suolo (anche se lungo sempre circa 4 metri) e più capiente dentro. È la C3 indiana, ad aver appena accolto nella sua line-up la controparte full electric ë-C3. Il caso è chiuso. Ma una sbirciatina vale uguale. Anche in video.

E-TEROZIGOTE Dall'esterno, l'unico modo per distinguere ë-C3 da C3 termica è l'assenza di un tubo di scarico, la porta di ricarica sul parafango, la ''e'' blu sulle portiere. Allo stesso modo, l'unica differenza in abitacolo è il nuovo selettore EV, che sostituisce il pomello del cambio del modello ICE (foto sotto). C'è un touchscreen da 10 pollici, ma non ci sono ADAS, soltanto due airbag.

MICRO ELECTRIC La Citroen ë-C3 made in India è equipaggiata di un motore elettrico anteriore da 57 CV di potenza e 143 Nm di coppia. Da scheda tecnica, accelerazione da 0 a 60 km/h in 6,8 secondi e velocità massima limitata a 107 km/h. Il pacco batteria ha una capacità di 29,2 kWh e consente 320 km di autonomia, calcolata però secondo il ciclo indiano ARAI. Ricarica tramite caricabatterie CA integrato da 3,3 kW, ma anche da colonnina fast in CC (10-80% in 57 minuti).

TEORIA DELLA RELATIVITÀ Come si evince, le specifiche di ë-C3 sono inferiori a quelle dei veicoli elettrici che Stellantis commercializza in Occidente. Come esempio, Peugeot e-208 sviluppa oggi 156 CV e un'autonomia WLTP di 400 km, grazie alla nuova batteria da 51 kWh. Per l'India, invece, ë-C3 - che laggù dovrà vedersela con la leader di mercato Tata Tiago.ev - è concorrenziale già cosi.

LA ë-C3 NOSTRANA A quando, invece, una C3 100% elettrica ''europea''? I tempi per C3 nuova generazione sono ormai maturi: la world premiere è attesa entro la fine del 2023, l'ingresso sul mercato nel 2024. Nascerà sulla nuova piattaforma CMP/e-CMP di Stellantis, quindi esisterà (anche) in configurazione elettrica, oltre che con motore a benzina. Indosserà il nuovo linguaggio di design del Double Chevron, nuovo logo Citroen incluso, e - si vocifera - condividerà numerosi dettagli con una cugina a marchio Fiat. Che non è escluso possa chiamarsi Fiat Panda... Ma questa, è un'altra storia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2023