UN MODELLO NUOVO PER AFFERMARSI “Made in India for India”, costruita in India per l’India, questo il motto del managment Citroën subito dopo avere svelato in live streaming la nuova C3, nonostante questo inedito modello raggiungerà anche il Sud America. Un’auto che deve sostenere la strategia di espansione internazionale della Casa francese e che le permetterà di consolidare la sua presenza su quei due mercati. Per esempio, quello indiano sta crescendo rapidamente e le statistiche parlano di oltre 4 milioni di auto vendute all'anno entro il 2025. Le berline del segmento B valgono circa il 23% delle vendite e la nuova C3 si inserirà perfettamente nel sub-segmento dei B-SUV.

Citroen C3 SUV: un nuovo modello dedicato ai mercati indiano e sud americano

NIENTE C3 SUV IN EUROPA Ma veniamo alla nuova arrivata che, chiariamo, non sarà disponibile in Europa poiché sul vecchio continente una C3 c’è già e sta avendo un ottimo successo. Invece, la nuova C3 è il primo modello del programma ''C Cubed”, il progetto presentato nel 2019, che prevede il lancio di tre veicoli a vocazione “globale” entro il 2024 ed è stata progettata per soddisfare le esigenze dei clienti e le condizioni stradali di India e Sud America. Si tratta di un’auto versatile, lunga 3,98 metri, con un bagagliaio da 315 litri, e dalla forte impronta stilistica ispirata al mondo dei SUV. Diciamo che molti tratti sono ereditati da tre modelli che conosciamo bene anche qui in Italia; infatti, troviamo somiglianze con il crossover C4, il SUV C5 Aircross e la compatta C3 Aircross. Caratteristiche salienti sono la sua altezza da terra, il cofano rialzato e la posizione di guida elevata per una migliore visibilità. A livello di comfort, la nuova C3 sfrutta al massimo ogni centimetro della cabina per offrire un’ottima abitabilità e la sua progettazione sfrutta soluzioni che ne accentuano la praticità come l’alloggiamento degli smartphone, collegabili a un touchscreen da ben 10 pollici attraverso il quale si comanda tutto l’infotainment.

Citroen C3 SUV: abitacolo spazioso e versatile con infotainment di ultima generazione

DEBUTTO A INIZIO 2022 Prodotta nella fabbrica di Chennai e commercializzata nel primo semestre 2022 – listino e gamma motori non sono ancora stati comunicati – la nuova C3 sarà venduta attraverso soluzioni inedite con l'introduzione di servizi innovativi e l’apertura di un sito di vendita online dedicato, in base ai mercati. Una soluzione differente, dedicata a un pubblico, quello indiano e sud americano, esigente se è vero che l’acquisto di un'auto è il secondo più importante dopo quello della casa e possedere un’auto è un simbolo di successo sociale. Queste le parole del CEO di Citroën Vincent Cobée: “Questa Nuova C3 è diversa dalla versione europea perché il suo design è stato ispirato da e per i Paesi interessati, per offrire un prodotto unico che esprime l'intera identità Citroën. L'acquisto di un'auto è un investimento importante per i clienti e la nostra ambizione come marca generalista è offrire un modello moderno, distintivo e con un buon rapporto qualità-prezzo nel cuore del mercato”.