Una nuova Citroen per... Asterix e Obelix. Il video

La partecipazione di Zlatan Ibrahimovic non sarà l'unica sorpresa (ops!) del nuovo film Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, in uscita il 2 febbraio 2023. La pellicola, che vede tra i personaggi principali Vincent Cassel nel ruolo di Giulio Cesare e Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, introdurrà un'interessante concept per la... mobilità del futuro: perfettamente in linea con il taglio alle emissioni e con le istanze di austerity di un'economia in difficoltà. E non sarà un'auto elettrica. Signore e signori, nel video qui sopra, ecco la biga Citroen 2CV (qui sotto, invece, il trailer del film).

VEDI ANCHE

LA ''SCHEDA TECNICA'' Per l'inedita collaborazione, Citroen la sua concept-biga l'ha costruita davvero, con un lavoro di tre mesi che ha visto coinvolte fin dall'inizio le equipe del suo centro stile. Il risultato è una linea caratteristica che non lascia dubbi sulla parentela con l'iconica 2CV, sospensioni pneumatiche a forma di pancia di cinghiale, tetto apribile, fari ispirati agli elmi gallici azionati da lucciole potenziate con la pozione magica (altro che i full LED!) e ruote realizzate con scudi riciclati, che incorporano i famosi chevron. Per l'occasione anche il tradizionale logo di Citroen si è travestito, con i famosi double chevron inseriti in un ovale alato, somigliante all’elmo di Asterix.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2022