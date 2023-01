L'onda "green" non lascerà scampo ai SUV? Si, secondo il capo di Citroën

L’ELETTRICITÀ FARÀ ESTINGUERE I SUV? Il fenomeno SUV è al capolinea? Visto il successo di questi modelli, che negli ultimi anni sono valsi il 50% di tutte le nuove immatricolazioni in Europa, sembra a dir poco azzardato affermare una cosa del genere adesso. Tuttavia, c’è chi dichiara che il tramonto degli sport utility potrebbe essere dietro l’angolo. E a dirlo non è uno qualsiasi bensì l'amministratore delegato di Citroën Vincent Cobée. Il manager della Casa francese ha rilasciato un’intervista ai colleghi della stampa anglosassone dove afferma che l'ascesa dei veicoli elettrici potrebbe porre fine al dominio dei SUV. Il condizionale è d’obbligo, sia chiaro, ma la sua teoria è sorretta da parole ben circostanziate.

Elettricità e SUV: la e-C4, elettrica in stile crossover di medie dimensioniLA FORMA PENALIZZA L’AUTONOMIA Vincent Cobée è convinto che una delle ragioni principali per cui i SUV perderanno popolarità nell'era dei veicoli elettrici è a causa della loro forma che ne penalizzerebbe eccessivamente l’aerodinamica, osservando che sono molto meno efficienti di una berlina di segmento equivalente. Inoltre, crede che contrastare questo problema costruendo SUV elettrici con pacchi batteria più grandi non sia sostenibile a causa del peso aggiunto. “Su un veicolo elettrico se la tua aerodinamica è sbagliata, la penalità in termini di autonomia è enorme”, ha affermato. “Puoi perdere anche 50 chilometri tra una buona e una cattiva aerodinamica, e tra un SUV e una berlina questo valore può arrivare anche a 60/70/80 chilometri”. Cobée è particolarmente preoccupato per il crescente peso dei veicoli elettrici, sottolineando il fatto che la Francia prevede di tassarli in base alla massa e ha suggerito che questo problema, oltre all'aerodinamica, potrebbe effettivamente uccidere i SUV, particolarmente quelli di segmento D. “Negli anni '70, un'auto pesava 700 kg”, ha detto. “Oggi un'auto media pesa 1300 kg. Domani un'auto media peserà due tonnellate. Quindi stiamo utilizzando tre volte più risorse per fornire lo stesso servizio, solo per essere ''verdi''.

Elettricità e SUV: forma e peso sono incompatibili con i modelli a ruote alte MEGLIO EVOLVERE I SISTEMI DI RICARICA Cobée ritiene che sia molto più importante migliorare la tecnologia di ricarica piuttosto che aumentare regolarmente le dimensioni delle batterie. E per spiegarsi meglio, ha fatto un esempio piuttosto chiaro, considerando che trascinarsi dietro una grande batteria è probabile che sia equivalente a portarsi ogni giorno in ufficio un grande zaino da trekking per più giorni. “Vai in ufficio con quello zaino? La risposta è no. Allora perché dovresti andare in ufficio con un'auto con una tonnellata di batteria?”. Questa filosofia spiega perché la Casa del Double Chevron mantiene generalmente le batterie dei suoi modelli BEV a circa 50 kWh o meno. Infine, Cobée non nega che ci sia un rischio nell'allontanarsi dal tipo di auto che i clienti desiderano ora, cioè i SUV, ma suggerisce che potrebbe essere un problema più grande non riuscire a cambiare tattica in anticipo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/01/2023