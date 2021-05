UN'ELETTRICA PER TUTTE LE STAGIONI Quattro metri e trentasei centimetri di lunghezza, cinque posti comodi e un bagagliaio da 380 a 1.250 litri, che non perde nulla rispetto a quello delle versioni benzina o diesel... Parlo della Citroen e-C4 – la C4 elettrica – che vista così sembra proprio l'auto giusta per un uso a tutto tondo. Linea da coupé, per far contento papà, guida alta da crossover che piace alla mamma, con 136 cavalli elettrici, che... non fanno la popò, per non scontentare la figlia Greta. E una batteria da 50 kWh sotto al pianale a garantire 350 km di autonomia nel ciclo misto WLTP.

TUTTA SUA LA CITTÀ In città e nel commuting 10 e lode, con i plus di prontezza, silenziosità e comfort da classe superiore. Le sospensioni idrauliche fanno abbassare la cresta a tombini e pavé, mentre i sedili con uno strato superficiale più morbido sembrano avere il topper: come i materassi di certi hotel a 5 stelle. Ma per le vacanze come ce la caviamo? Dopotutto lo sappiamo bene che i 130 all'ora in autostrada sono il banco di prova più duro per le auto elettriche...

L'AUTONOMIA VERA (STIMATA) Per scoprirlo imbocco la A1 e imposto la guida assistita, con cruise control adattivo a 130 all'ora esatti e il mantenimento di corsia che mi rende il tutto più rilassante. E a patto di non distrarmi troppo mi permette qualche rapida occhiata in più al panorama. Dopo qualche decina di chilometri la media da computer di bordo si stabilizza attorno a 4 km/kWh, che riferiti alla capacità della batteria vuol dire una ricarica completa ogni 200 km. Per fortuna, dalle colonnine a 100 kW recupero l'80% in mezz'ora: il tempo di un panino dovrebbe bastare per farmi arrivare da Milano a Riccione o giù di lì.

RICARICA E PREZZI Per un pieno da wallbox servono da 5 a 7 ore e mezza, secondo la potenza della wallbox, mentre è da evitare il rifornimento da presa domestica, che richiede anche più di 24 ore. A meno che non vi basti recuperare un centinaio di chilometri di autonomia a notte. I prezzi per la Citroen e-C4 partono da 35.400 euro prima di applicare eventuali ecoincentivi. Per tutti gli altri dettagli vi invito a leggere la prova completa del buon Alessandro su Motorbox.com.

SCHEDA TECNICA CITROEN E-C4