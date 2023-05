Citroen My Ami, arriva anche in Italia la Limited Edition della Buggy vista a EICMA

Presentata in anteprima a EICMA 2022 dello scorso novembre, la primissima tiratura della My Ami Buggy Ultra Limited Edition (50 pezzi) è andata sold out in poche ore. Visto il successo, quindi, perché non replicare? La serie speciale verrà prodotta in mille unità che saranno messe in vendita in Francia, Italia, Spagna, Belgio, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Lussemburgo, Marocco e Turchia.

Citroen My Ami Buggy Limited Edition, prodotta in soli 1000 esemplari

Il look da avventuriera emerge immediatamente dalla carrozzeria color Kaki, impreziosita dalle protezioni in colore nero, i parafanghi allargati e lo spoiler posteriore. Riusciti i piccoli tocchi di giallo brillante presente su alcune decorazioni all’esterno (rilievi sul pannello anteriore e frecce sui passaruota) e all’interno (vani portaoggetti, cinghie di apertura e gancio porta borsa, impunture supplementari sui sedili e i tappetini).

Citroen My Ami Buggy Limited Edition, le protezioni per le portiere

PIÙ SICURA Come la prima serie, anche questa seconda tiratura limitata non ha porte né tetto, così da potersi godere il tempo libero al massimo. Tuttavia, per proteggere - almeno un po’ - gli occupanti sono stati previsti teli in plastica con cerniere, che chiudono completamente l’abitacolo in caso di vento e pioggia; come nelle tende, i teli possono essere arrotolati e posizionati sui montanti dell’auto tramite bottoni automatici, oppure smontati e riposti altrove. Anche il tetto è in plastica morbida, di colore nero, che si chiude tramite cerniera e può essere fissato, debitamente arrotolato, alla parte posteriore dell’auto. Il tetto si “prolunga” inoltre sopra il parabrezza, disegnando una sorta di visiera parasole.

Citroen My Ami Buggy Limited Edition, visuale di 3/4 anteriore

LE ALTRE NOVITÀ Su questa edizione debutta un nuovo quadro strumenti, sempre posizionato dietro il piantone dello sterzo, arricchito da una mascherina ad arco che gli conferisce un aspetto deliziosamente vintage. Originale la borsa amovibile di colore giallo che si inserisce al centro del volante, tenuta in posizione da delle clip. Nuovo accessorio anche l’Ultimate Ears Boom, altoparlante Bluetooth da inserire nell’apposito alloggiamento sulla plancia, dietro il volante, e portato con sé alla bisogna.

Citroen My Ami Buggy Limited Edition, una borsa amobivile sul volante

Se siete curiosi di vedere My Ami Buggy più da vicino, la piccola francese elettrica sarà esposta all’interno di “Maison Citroen a la Plage” presso il Fantini Club di Milano Marittima Cervia, sulla riviera romagnola. In quella sede si potranno anche prenotare dei test drive della Ami e della nuova e-C4 X elettrica.

Citroen My Ami Buggy Limited Edition, visuale laterale

La vendita della My Ami Buggy sarà solo online, sul sito dedicato di Citroën Ami, a partire dal 20 giugno alle ore 10:00 spaccate. Le prime vetture saranno consegnate ai clienti a partire da metà settembre. A loro, in omaggio, anche un Ice-Watch, un pettine e un cappello da barca a tema. Prezzo di 10.490 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/05/2023