Nuova Citroen e-C3, ci vediamo a ottobre. Occhio al prezzo

Qualità europea, prezzi ''cinesi''. Conquistare il titolo di utilitaria elettrica accessibile, ma dagli standard produttivi ai quali ci ha abituato il marchio, è l'ambizione di Citroen e-C3, l'edizione 100% elettrica di C3 nuova generazione, la cui commercializzazione è in programma per l'inizio del 2024. Per il reveal, appuntamento a ottobre 2023. Prezzi cinesi, ovvero? Qualche cosa come 25.000 euro, ovvero un prezzo solo un poco superiore a odierna Citroen C3 benzina e diesel. Sarebbe un bel colpo. Ma come ci riuscirà? Sentiamo.

Nuova Citroen e-C3, come se la immagina il designer Avarvarii (fonte: Auto Express)

IL TAGLIAPREZZI Ad anticipare alcune caratteristiche di e-C3 è il CEO Citroen Thierry Koskas in prima persona. Come riporta Auto Express (testata alla quale spetta la paternità anche della foto di copertina, che come la foto sopra è un render del designer Avarvarii), rispetto alle sue cugine di Gruppo Stellantis, la prima declinazione full electric della compatta francese adotterà ''una piattaforma più incentrata sui costi'', un'evoluzione dell'architettura e-CMP utilizzata finora solo in Sud America ed in India. Paese, quest'ultimo, dove ''una'' e-C3 ha fatto il proprio debutto alcuni mesi fa. Il risultato finale, secondo Koskas, sarebbe ''una cifra di partenza inferiore a 25.000 euro'', cioè oltre 10.000 euro in meno di Opel Corsa Electric e Peugeot e-208. ''Lo consideriamo un passo avanti nel mercato'', afferma Koskas. ''Non pensiamo che, al momento del lancio, esisterà un'altra vettura dagli stessi tre attributi principali: made in Europe, con tutte le caratteristiche che gli acquirenti si aspettano, a meno di 25.000 euro''.

Nuova Citroen e-C3, l'edizione per il mercato indiano

FA L'INDIANA? Un listino tanto appetitoso (limitatamente, almeno, alla categoria delle compatte EV) fa sorgere il dubbio che nuova Citroen C3 condividerà parte del progetto col proprio alterego indiano. Con tutte le differenze stilistiche e meccaniche del caso, ovviamente. Stiamo all'occhio. Al momento, maggiori dettagli sul design (mini-SUV?) e sulla tecnica restano sconosciuti. Koskas rivela giusto che il veicolo misurerà ''circa quattro metri di lunghezza'' ed esprimerà ''più di 300 km di autonomia''. Sarà costruito sempre nello stabilimento Stellantis di Trnava, in Slovacchia, casa di precedente C3 nonché di Peugeot 208. Con buone probabilità, essendo la piattaforma compatibile con propulsori a combustione interna, ancora si declinerà pure in formato 1.2 PureTech benzina, escludendo semmai una volta per tutte l'alimentazione diesel. Se il reveal è a calendario per ottobre, a tarda estate faranno capolino qualche foto teaser, qualche numero, qualche data precisa.

Fonte: Auto Express

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/06/2023