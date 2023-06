Citroen "Ami for All", quadriciclo di classe e... di tutti. Video

È ancora allo stadio di prototipo, ma di quel tipo di prototipo che da un modello pronto per la vendita sembra dopotutto piuttosto vicino. Citroen ''Ami for All'' è la versione di Ami appositamente studiata per chi ha perso uno o entrambi gli arti inferiori. Offre una maggiore accessibilità grazie a caratteristiche interne modificate, comandi di guida adattati e due diverse opzioni di stivaggio per sedie a rotelle. Citroen Ami for All in anteprima alla fiera Autonomic 2023 di Parigi, in programma dal 6 all'8 giugno. Sotto, una breve video preview.

INGRESSO LIBERO Il progetto “Ami for All” nasce nel 2022 da un'idea di Christophe Lapeye, dipendente Stellantis. Per lo sviluppo del prototipo, Citroen si è avvalsa della collaborazione con PIMAS, azienda francese specializzata in modifiche di autovetture per persone a mobilità ridotta. Per facilitare l'accesso ai paraplegici, la speciale Ami incorpora un angolo di apertura ampliato per la portiera lato guida, incernierata posteriormente. Una piattaforma retrattile e una cinghia consentono inoltre il trasferimento indipendente dalla sedia a rotelle al sedile. All'interno del veicolo, il pacchetto di adattamenti include poi una leva meccanica per controllare sia l'acceleratore che i freni, nonché un pomello del cambio per una migliore presa e manovrabilità. In video, tutto sarà ancor più chiaro.

INGEGNOSA Una volta smontata, la sedia a rotelle può essere riposta nell'abitacolo tramite una apposita cinghia sul vano piedi del passeggero che tiene le ruote in posizione, mentre la comune cintura di sicurezza fissa il corpo della sedia a rotelle al sedile. In alternativa, se il conducente è in compagnia, la sedia a rotelle può essere ripiegata e fissata a un portapacchi in alluminio sul retro del veicolo.

VEDI ANCHE

TECH SPEC Il gruppo propulsore di ''Ami for All'' rimane invariato, consiste perciò di un singolo motore elettrico da 8 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh (qui il nostro test drive). In tale configurazione, il veicolo raggiunge un'autonomia di circa 70 km e una velocità massima limitata di 45 km/h. Sempre nel rispetto delle normative sui quadricicli pesanti, Ami for All consente la guida a persone di età pari o inferiore a 14 anni e non richiede la patente B.

UNA E TRINA? Citroen non ha rivelato piani concreti per la commercializzazione del prototipo: tutto dipenderà dal grado di interesse che Ami for All registrerà presso la sua nicchia di riferimento. E se la conversione avrà successo, non è esclusa la possibilità che simili adattamenti vengano applicati anche ai quadricicli ''gemelli'' Opel Rocks-e e Fiat Topolino, l'ultima arrivata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/06/2023