Renault Espace: tanto spazio, bassi consumi. La prova su strada

Alla prima apparazione in pubblico, le aspettative erano piuttosto alte. Questo perché Espace è uno dei modelli che ha certamente contribuito a definire l'idea di mobilità per milioni di europei tra fine anni '90 e i primi anni Duemila. Italiani compresi, che hanno potuto sperimentare sulla monovolume francese l'ottima abitabilità e i brillanti consumi. Merito di un'organizzazione dello spazio e di un propulsore a gasolio funzionale e ben collaudato. Quella che è sempre stata una monovolume dalle forme piuttosto discrete, oggi è un SUV (ebbene sì) di grandi dimensioni e con uno stile che molto s'ispira alla recente Austral (qui la prova). Anzi, possiamo tranquillamente anticiparvi che Renault avrebbe anche potuto chiamarla ''Austral +2''. Ma il gusto evocativo di continuare la dinastia Espace deve essere stato irresistibile. E lo capiamo. A ogni modo, la nuova Espace mantiene le caratteristiche di spazio e bassi consumi, solo reinterpretate.

Renault Espace: dinamica laterale

Dunque, le similitudini con Austral sono sinceramente ben visibili. Sebbene tecnicamente molto vicine, i 21 cm in più di lunghezza e 7 cm in più di passo posizionano Espace in un segmento differente. Lo stile è molto gradevole con alcune trovate stilistiche che le assicurano un tono piuttosto muscoloso e possente ma senza scadere troppo nel vistoso. Anzi, Espace è molto discreta e a prima vista direste subito trattarsi di un'automobile familiare. Alcune trovate stilistiche degne di nota sono le nervature su cofano anteriore e tagli laterale posteriori, esaltate dalla tinta per la carrozzeria in grigio opaco e dai cerchi in lega neri anodizzati da 20'', parte dell'allestimento ''Esprit Alpine''. Caratteristici i fari anteriori con sagoma a ''C'' e tecnologia full Led integrata. Mi piace molto anche il posteriore, dove si nota il disegno dei gruppi ottici senza soluzione di continuità tra le due estremità.

La Renault Espace è ora un SUV

A Renault il merito di aver organizzato un abitacolo con attenzione all'ergonomia e alla gestione dello spazio affinché conducente e passeggeri possano viaggiare in un ambiente accogliente e comodo. Ad esempio la consolle centrale prevede un alloggiamento per lo smartphone con ricarica a induzione integrata ''a portata di mano''. Attenzione però, questo non è un incentivo a lasciarsi distrarre dal proprio aggeggio tecnologico durante la guida. Sono presenti un paio di vani porta bevande (dietro sono quattro, d'altra parte l'Espace originale era progettata anche per famiglie numerose) e il pozzetto è piuttosto profondo. Il sistema di intrattenimento è, anche in questo caso, ripreso da Austral. Quindi quadro strumenti interamente digitale su schermo da 12,3'' e infotainment da 12'' a sviluppo verticale e orientato verso il conducente. Il software è su base Google, quindi buone grafiche e piacevole fluidità di utilizzo, con la possibilità di scaricare nuove applicazioni popolari come Waze e Spotify. Il navigatore con cartografia Google Maps è ottimo e permette di vivere un'esperienza identica a quella che vivrebbe un utente qualsiasi sul proprio telefono cellulare. Interni e rivestimenti sono realizzati con buona fattura tra Alcantara e altri tessuti sintetici, tutti comunque piacevoli al tatto. Attenzione però alle strisce a LED che circondano l'abitacolo e percorrono la linea di cintura interna. Sono si scenografiche e cambiano colore a seconda della modalità di guida, ma con scarsa luce le trovo un po' fastidiose e affaticanti per la vista.

Il nuovo sistema d'intrattenimento di bordo è su base Google

Veniamo alla guida. Come per Austral, Espace è equipaggiata con il nuovo sistema full hybrid Renault da 200 CV totali. Il sistema ibrido è composta da un motore a benzina da 1.2 litri a tre cilindri con 130 CV e due motori elettrici. Di questi, il primo ha una potenza di 70 CV, è alimentato da una batteria da 2 kWh e può funzionare sia assieme al motore a benzina sia in modalità completamente elettrica e fino a velocità autostradali. Il secondo, con 25 CV, avvia il motore a benzina e gestisce gli innesti delle marce del cambio Multimode. Cerco di riassumervi come funziona nelle prossima tre righe: è senza frizione, quindi non permette il collegamento del motore termico alle ruote nelle partenze da fermo. Qui ci pensa il solo motore elettrico a spingere, mentre il termico svolge al più la funzione di generatore di corrente. In movimento l'automatismo collega meccanicamente l'unità a pistoni alle ruote, usando il rapporto più opportuno, per contribuire alla spinta nel modo più efficiente. Lo fa con l'aiuto di un secondo motore elettrico, che funge da sincronizzatore e adegua il regime di rotazione del termico con quello delle ruote. Ma come si comporta su strada? Beh, abbastanza bene. Anche se non brilla esattemente per fluidità, assecondando comunque una guida molto rilassata e turistica. ''Fa il suo'', direbbero i giovani d'oggi. Nel complesso, l'auto si conduce molto gradevolmente e questo nuovo progetto tecnico di Renault riconferma il buon livello di guidabilità raggiunto. Ma ciò che realmente apprezzo su Espace è il consumo medio. Il SUV sette posti Renualt si posiziona su ottimi livelli, avendo registrato una media di 6,2 l/100 km. Un valore notevole considerando dimensioni e segmento di appartenenza. Ottenuto senza preoccuparsi troppo dello stile di guida.

Renault Espace: interni panoramica

MOLTO AGILE Nonostante le dimensioni (4,72 metri di lunghezza, 1,84 metri in larghezza), Renault Espace è sorprendentemente maneggevole, soprattutto in città, grazie alle quattro ruote sterzanti. Il sistema noto come ''4Control'' migliora la maneggevolezza, con il retrotreno multilink che può ruotare fino a 5 gradi in senso opposto alle ruote anteriori a basse velocità, riducendo significativamente il diametro di svolta. Questo permette di muoversi agilmente, quasi come se si fosse alla guida di una ben più piccola Clio (sul serio). Anche guidandola in città non avverto mai realmente la sensazione di essere troppo ingombrante o a disagio, seppur impegnato in manovre di parcheggio a S anche complesse. L'asse posteriore che sterza è davvero una trovata geniale per migliorare, e di molto, la manovrabilità. Anche sulle strade strette e ricche di tornanti sopra il lago Maggiore non ho mai la sensazione di dover fare i salti mortali per arrivare in cima. L'insonorizzazione dell'abitacolo è ben curata, con rumori aerodinamici e di rotolamento dei pneumatici ben contenuti, sebbene si possano avvertire alcune vibrazioni su strade molto dissestate, probabilmente a causa dei cerchi da 20'' che sono certamente scenografici ma forse non sono la scelta migliore se cercate il massimo del comfort. A supporto delle manovre più complesse, c'è un sistema di telecamere perimetrali che ricostruiscono l'immagine del veicolo dall'alto, permettendo di valutare con massima attenzione gli ingombri e le distanze da possibili ostacoli. La verità è che difficilmente avrete difficoltà a parcheggiare la vostra Espace...spazio permettendo!

L'allestimento Esprit Alpine è ricco di dettagli estetici di valore

Per quanto riguarda prezzi e allestimenti, la nuova Renault Espace è al momento disponibile nella sola motorizzazione full hybrid da 200 CV. Quindi a differenza di Austral non è possibile (almeno per ora) scegliere con quale motore equipaggiare la propria automobile. Scelta obbligata dunque, ma di spessore, perché il modulo ibrido di Renault, come scritto in precedenza, è ottimo sia per prestazioni sia per consumi. La gamma Espace si divide in tre diversi allestimenti: Techno (43.700 euro); Esprit Alpine (46.500 euro); Iconic (48.500 euro). L'ingresso alla gamma (Techno) è già di per sé piuttosto ricco con una suite di sistemi di assistenza alla guida completa. Di serie c'è anche l'apertura elettroattuata del bagagliaio e i sensori di parcheggio. Mancano invece le telecamere perimetrali. I cerchi sono da 19'' e probabilmente offrono il miglior compromesso tra comfort e stile. L'offerta di equipaggiamenti per la versione Esprit Alpine arricchisce di contenuti sia tecnici (ci sono le quattro ruote sterzanti) sia estetici tra cui la tinta per la carrozzeria in grigio opaco, i cerchi in lega da 20'' neri e i proiettori anteriori full LED. Con Iconic si ottengono i sedili rivestiti in pelle con regolazione elettrica a 6 vie e funzione massaggio per il conducente. Consigliato il tetto panoramico che è molto ampio e aggiunge luminosità all'interno dell'abitacolo. Il miglior compromesso è probabilmente raggiunto da Esprit Alpine, che permette di viaggiare su di un'automobile molto ben equipaggiata risparmiando i 2 mila euro dell'allesimento Iconic.

Motore 3 cilindri, 1.2 litri turbo benzina Potenza massima di sistema 200 CV a 4.500 giri Coppia massima di sistema 400 Nm a 1.750 giri Velocità 175 km/h 0-100 km/h 8,8 secondi Cambio Robotizzato a 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,72 x 1,84 x 1,66 m Bagagliaio Da 581 a 1.714 litri Peso a vuoto senza conducente 1.584 kg Prezzo Da 43.700 euro

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 05/11/2023