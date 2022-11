Renaulution, atto terzo: nasce Ampere, arriva Geely

L'elettrico e non solo. Quanto a progetti sul tavolo, il Gruppo Renault è una autentica miniera. Il terzo capitolo della ''Renaulution'' introduce un reparto ad hoc per l'auto a batterie, rafforza l'intesa col colosso dell'auto Geely, vede infine la partecipazione di colossi dell'hi-tech come Google e Qualcomm. Andiamo con ordine.

A CAVALLO Nel corso del Capital Market Day 2022, l'amministratore delegato di Renault Luca De Meo conferma come il Gruppo francese abbia firmato un accordo con il Gruppo cinese Geely per creare una nuova società impegnata nello sviluppo di motori a combustione interna e trasmissioni ibride di prossima generazione. Provvisoriamente nota come ''progetto Horse'', la partnership paritetica svilupperà i nuovi propulsori in cinque centri di ricerca e sviluppo globali. Dei nuovi motori, tutti i marchi dei rispettivi Gruppi saranno i destinatari privilegiati, quindi potremmo vederli su modelli Renault e Dacia, ma anche Geely, Volvo, Lynk & Co. Beneficiari saranno in second'ordine anche i modelli dei partner dell'Alleanza, vale a dire Nissan e Mitsubishi. Successivamente, è previsto anche un piano di fornitura a terze parti.

EXTRA UE Poiché in Europa Renault si impegna a diventare un Costruttore 100% elettrico entro il 2030, i propulsori con ogni probabilità saranno destinati a mercati come Cina, Nord America e America Latina. Già, l'Europa e l'auto elettrica...

VEDI ANCHE

CORRENTE AD ALTA INTENSITÀ Informa De Meo di come sia in corso la creazione di una nuova ''start-up'' chiamata Ampere, che secondo Renault sarà ''il primo disgregatore di veicoli elettrici e software lanciato da un'azienda automobilistica esistente''. La nuova ala autonoma darà lavoro a 10.000 persone e svilupperà sei nuove auto elettriche, da lanciare con marchio Renault prima del 2030.

AMPERIZZAZIONE I modelli Ampere includeranno nuova Renault 5 EV, prevista per il lancio nel 2024, insieme alla prossima Renault 4 EV presentata in anteprima all'inizio di quest'anno dal concept 4Ever Trophy al Salone di Parigi. Lo sviluppo continuo della Megane E-Tech Electric diventerà responsabilità di Ampere, così come il lancio dell'imminente Scenic Electric e di altri due nuovi veicoli elettrici. Anche Alpine, infine, avrà accesso alla proprietà intellettuale di Ampere. La nuova business unit Ampere sarà quotata alla Borsa di Parigi nel 2023, con Renault che manterrà la maggioranza delle azioni. Nel 2031, Renault punta a una produzione di 1 milione di veicoli all'anno.

HI-TECH CAR Capital Market Day, infine, l'occasione per il Gruppo Renault per annunciare importanti partnership con due principali player tecnologici, Google e Qualcomm Technologies, per sviluppare tecnologie rivoluzionarie a sostegno dello sviluppo del Software-Defined Vehicle (SDV), che comprende un’Architettura Elettronica Centralizzata e il Sistema Operativo del veicolo (Car OS). La Renaulution non conosce soste.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2022