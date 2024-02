Renault Symbioz: le immagini del SUV ibrido con tettuccio...da fantascienza

I SUV compatti restano ancora il territorio più redditizio per qualsiasi costruttore di automobili. Se si deve programmare un nuovo progetto, di solito è lì che si va a investire. Lo sa bene Renault, che entro la primavera 2024 - quindi fra qualche mese - svelerà Symbioz, modello che andrà a posizionarsi esattamente tra Captur e Austral (qui la nostra prova). Questo crossover francese di segmento C promette di coniugare eleganza e praticità, sarà full hybrid e alcune immagini ne hanno ancitipato le forme esterne e l'abitacolo.

Nuovo Renault Symbioz 2024: il lettering Symbioz comparirà sul portellone

ISPIRATO ALLA NEW GENERATION DI RENAULT Le prime immagini del veicolo offrono solo un assaggio delle sue linee, sufficiente per cogliere l'ispirazione stilistica proveniente da altri modelli di ultima generazione come Scenic, Megane e la nuovissima Rafale (qui l'anteprima), soprattutto nel disegno delle luci diurne. Symbioz si presenta con un profilo slanciato e contemporaneo, caratterizzato da forme dinamiche che non lasciano indifferenti. Con una lunghezza di 4,41 metri, si colloca in una fascia compatta - ma non troppo - e offre un'abitabilità generosa e un ampio volume di carico, anche se Renault non ha ancora comunicato un dato preciso a riguardo. Il peso contenuto, inferiore ai 1.500 kg, promette efficienza energetica e una guida comunque coinvolgente.

Nuovo Renault Symbioz 2024: l'abitacolo dovrebbe proporre un tettuccio di nuova generazione

ARRIVERÀ CON MOTORE IBRIDO Sotto il cofano ci sarà la motorizzazione E-Tech full hybrid da 145 CV, una scelta che conferma la direzione intrapresa dalla Casa francese in termini di tecnologia propulsiva. Questa soluzione, probabilmente derivata dal 1.6 aspirato ed elettrificato già impiegato sulla maggior parte dei modelli E-Tech più moderni, promette buone prestazioni e consumi contenuti. Tra le caratteristiche più interessanti della Renault Symbioz troviamo il tetto panoramico Solarbay, una proposta già apprezzata su modelli come Arkana e Scenic elettrica. Grazie alla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal), questo tetto in cristallo può passare da trasparente a opaco con un semplice tocco di un pulsante, eliminando la necessità di tendine oscuranti e offrendo un'esperienza di guida ancora più confortevole. Al momento Renault non ha comunicato nessun informazione per quanto riguarda i prezzi di Symbioz, quindi...stay tuned!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 08/02/2024