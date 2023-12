La Renault 5 EV di serie si mostra poco alla volta, ecco alcuni dettagli

La prossima Renault 5 100% elettrica è quasi pronta per entrare in produzione e l’attesa per questa interessante BEV è quasi terminata. Oggi facciamo un bel passo avanti poiché alcune immagini teaser ci mostrano un po' di più l'auto, che assomiglia molto al concept presentato l'anno scorso. Il debutto, questo lo sappiamo, è stato fissato per il Motor Show di Ginevra 2024, quando il 26 febbraio saranno tolti i veli che ne nascondono le forme. Renault ha confermato che questo modello farà parte della famiglia E-Tech a tutti gli effetti e ha anche divulgato alcuni dettagli sul suo stile e sulla tecnologia di bordo.

Renault 5 E-Tech: il pannello sul cofano indica lo stato di ricarica della batteriaUN DISPLAY SUL COFANO INDICA LA CARICA Una delle caratteristiche più esclusive dell'esterno è un nuovo sistema di indicazione della carica posizionato sulla parte superiore del cofano, che trae ispirazione dalle prese d'aria tipiche della Renault 5 originale. Considerata la natura elettrica di questo nuovo modello, i progettisti Renault hanno sfruttato questo spazio per sistemare un pannello che si illumina ogni volta che il veicolo viene collegato a un caricabatterie, mostrando il livello di carica. Quando la batteria raggiunge la piena capacità, sul display LED compare il numero 5.

Renault 5 E-Tech: il logo della Casa francese sulla mascherina anterioreDESIGN ALL’AVANGUARDIA I teaser svelano anche i gruppi ottici della R5. I fari presentano una grafica LED diversa rispetto al concept. La casa francese afferma che i punti neri al centro di ciascuna lente ricordano la pupilla dell'occhio umano, ispirandosi a una pubblicità vintage dell'originale Renault 5. Un altro omaggio alla classica R5 è rappresentato dalle luci posteriori montate verticalmente, collegate da un elemento decorativo nero. Questi gruppi presentano anche delle sottili appendici volte a migliorare le prestazioni aerodinamiche della berlina compatta, riducendo al minimo le turbolenze dell'aria. Renault ha incluso anche uno scatto del profilo e un primo piano dei larghi parafanghi posteriori ispirati alla famosa R5 Turbo. In effetti, queto dettaglio stilistico la fa sembrare una hot-hatch, il che significa che Alpine non dovrà sforzarsi di dare ancora più forza alla sua versione supersportiva. Detto ciò, sappiamo che la casa automobilistica francese intende pubblicare ulteriori teaser per la Renault 5 E-Tech in vista della sua presentazione ufficiale a Ginevra. La campagna mediatica si chiama ''R5VOLUTION IS BACK'' e inizia oggi 1° dicembre, mentre il 17 dicembre seguirà uno spot televisivo con la canzone ''Instant Crush'' della famosa band francese Daft Punk.

Renault 5 E-Tech: un dettaglio sulla sagoma della porta posteriore

PIATTAFORMA CONDIVISA E 400 KM DI AUTONOMIA La nuova 5 E-Tech sarà progettata e prodotta in Francia presso la neonata unità Ampère all'interno del Gruppo Renault. L’auto, lunga 3,92 metri, sarà la prima a introdurre la nuova piattaforma AmpR Small (precedentemente nota come CMF-BEV) dotata di sospensioni posteriori multi braccio. Renault ha ufficialmente confermato due opzioni di pacco batterie, con capacità di 40 kWh o 52 kWh. Il pacco batterie più grande sarà disponibile fin dal lancio, garantendo un’autonomia combinata WLTP fino a 400 km. In futuro, supporterà la tecnologia V2G (vehicle-to-grid) che consentirà ai proprietari di condividere l’energia residua in rete.

Renault 5 E-Tech: il faro anteriore full LED, un po' diverso da quello del conceptIL PASSEPARTOUT PER COMPRARLA PRIMA In alcuni mercati selezionati, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Belgio e Paesi Bassi, sarà possibile avere accesso al cosiddetto R5 R Pass. Al prezzo di 150 euro, questo lasciapassare garantisce la priorità nel processo di emissione dell'ordine, garantendo che siano tra i primi a ricevere la consegna del veicolo elettrico. Inoltre, tutti i titolari dell'abbonamento riceveranno un modello in scala della Renault 5 E-Tech. Infine, subito dopo il suo debutto ufficiale Renault ha ribadito che il prezzo iniziale della 5 E-Tech si aggirerà intorno ai 25.000 euro. Ciò la pone direttamente in concorrenza con i futuri modelli di altri produttori, inclusa la VW ID.2. Ha un prezzo inferiore rispetto alla Peugeot E-208 ma ha un prezzo leggermente più alto rispetto alla Citroën e-C3 appena presentata.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/12/2023