Renault Scenic 2024: al via gli ordini per l'elettrica, si parte da 40.050 euro

Dopo la presentazione del modello (qui la nostra anteprima) ecco che Renault ha dato il via agli ordini, aprendo ufficialmente la possibilità di prenotare la nuovissima Scenic E-Tech Electric. Secondo i piani commerciali, la francese a batterie sarà in consegna a partire dalla primavera del prossimo anno. Ma andiamo a conoscerla più in dettaglio, partendo dalla conferma che si tratta di un modello molto importante per la casa della Losanga, non solo perché si assume la responsabilità di riutilizzare un nome storico, ma anche (e soprattutto) di traghettarlo verso quello che sarà il futuro. Ovvero, la totale elettrificazione.

Renault Scenic E-Tech Electric Iconic, vista laterale

SPAZIO PER TUTTI Progettata per le famiglie, la Scenic E-Tech Electric che, ricordiamo, è lunga 4,47 metri, offre un mix equilibrato di tecnologia, intuitività di utilizzo e progettazione orientata alla sostenibilità. Concepita per rispondere alle esigenze di viaggiare in totale libertà e sicurezza, quest'auto è all'avanguardia tra i modelli elettrici nel segmento C, continuando a proporre una formula che ha riscosso successo nella sua passata esperienza con motori a benzina e gasolio: cioè spazio e versatilità di utilizzo. Grazie alla piattaforma elettrica AmpR Medium e al pianale piatto, l'auto garantisce un comfort ottimale. Inoltre, il bagagliaio da 545 litri e la capacità di traino di 1.100 kg la rendono un partner idelae per le famiglie che desiderano godersi le vacanze o svolgere attività sportive nel tempo libero.

Renault Scenic E-Tech Electric Iconic, 3/4 posteriore

DUE BATTERIE, QUATTRO ALLESTIMENTI La Scenic E-Tech Electric offre quattro livelli di allestimento: evolution, techno, iconic ed esprit Alpine. La vera novità è la presenza del livello esprit Alpine su un veicolo elettrico, mai proposto prima. Tutta la gamma, a partire dal livello techno, può essere equipaggiata con batteria long range (87 kWh), offrendo un'autonomia omologata fino a 625 km secondo il ciclo WLTP. Tuttavia, le versioni evolution e techno, alla base del listino, sono disponibili anche con batteria comfort range (60 kWh), che garantisce una percorrenza fino a 430 km (WLTP). Tutte le versioni sono dotate di caricabatterie di bordo compatibile con la ricarica a corrente continua (DC) delle stazioni a ricarica rapida, nonché di cavo per la ricarica domestica. La compatibilità con la ricarica a corrente alternata (AC) trifase fino a 22 kW, tipica delle colonnine pubbliche, è disponibile in opzione su tutta la gamma. Andando nel dettaglio dell'allestimento evolution, esso include cerchi in lega da 19'', cruise control adattivo, sistema audio Arkamys, telecamera posteriore e sensori di parcheggio. Con i livelli superiori (techno, iconic ed esprit Alpine) sono introdotte ulteriori funzioni di comfort e tecnologie avanzate, tra cui sedili riscaldabili (anche massaggianti), fari full LED adattivi, e sistemi di guida autonoma di secondo livello.

Renault Scenic E-Tech Electric Iconic, la plancia

I PREZZI DI TUTTA LA GAMMA Per quanto riguarda i prezzi, il listino pubblicato da Renault prevede due diverse motorizzazioni. Gli allestimenti evolution e techno saranno disponibili entrambi con il motore da 170 CV alimentato dalla batteria da 60 kWh. I prezzi sono rispettivamente di 40.050 euro e di 41.550 euro. Ma la versione techno può anche essere equipaggiata con il motore da 220 CV alimentato dalla batteria da 87 kWh, che diventa unica scelta disponibile per esprit Alpine e Iconic. Il prezzo in questo caso è fissato a 47.250 euro (techno); 49.050 euro (esprit Alpine); 50.450 euro (iconic), al netto di eventuali ecoincentivi statali e formule finanziarie offerte da Renault.