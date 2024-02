Nuova Renault 5, reveal al Salone di Ginevra. La diretta streaming

La cerimonia di presentazione di R5 E-Tech è in programma lunedì 26 febbraio al Geneva Motor Show. Come seguirla in diretta video

Una data storica è alle porte ed è la data della world premiere di un'auto che, per richiamare l'attenzione, è sufficiente pronunciarne il nome. Torna Renault 5, torna e lo fa a modo suo: look classico-moderno, propulsione - piaccia, o meno - rigorosamente full electric. La cerimonia di presentazione di Renault 5 E-Tech Electric (questo il nome completo) è in programma per lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 9.30 dallo stand Renault al Salone di Ginevra. Se non puoi assistere in prima persona al grande evento, puoi sempre seguire lo spettacolo da casa: clicca qui per il countdown alla diretta streaming. Qualche piccola anticipazione? Beh, qui un video teaser che è già esplicito di suo.

VEDI ANCHE

R5VOLUTION In attesa di scoprire tutte le caratteristiche circa design, interni, motorizzazioni e prezzi, di nuova R5 E-Tech sappiamo che ricalca a grandi linee forme e proporzioni della Renault 5 del secolo scorso, declinandole in chiave contemporanea, quindi ancor più minimalista e digitale, oltre che in scala maggiorata (sarà un po' più grande, ma sempre inferiore ai 4 metri di lunghezza). Nuova piattaforma ''nativa'' elettrica (AmpR Small), due opzioni di batteria (40 kWh o 52 kWh), tre opzioni di potenza, un'ampia gamma di accessori e di personalizzazioni estetiche. Basta così, per ora. Appuntamento al 26 febbraio per conoscerla da cima a fondo.

Nuova Renault 5, scocca l'ora X

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/02/2024