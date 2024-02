Renault Austral, è già tempo di restyling? "Colpa" di Rafale

Con il debutto di Austral (qui la nostra prova), Renault ha ridato slancio alla propria offensiva ibrida, costruita attorno al progetto E-Tech. Dopo un debutto convincente, è quasi ora di un restyling di metà carriera, che andrà a modificarne in parte l'aspetto, a integrarne nuovi contenuti tecnologici e - forse - nuove motorizzazioni. Sebbene non ci siano ancora conferme a riguardo, è plausibile che la fine del 2025 sia la data più accreditata per l'arrivo dell'Austral ''2.0''. Cosa sappiamo?

Renault Austral MHEV 130 CV Evolution: il design moderno del SUV

S'ISPIRA A RAFALE Il progetto Austral è tra i più recenti del programma E-Tech di Renault. Avendo debuttato a luglio 2022, è in effetti un po' bizzarro immaginarsi un restyling dopo solo 3 anni di attività. Molto probabilmente, la scelta di aggiornarla a stretto giro dipende dall'arrivo della nuova ammiraglia Rafale (qui in anteprima). Il nuovo SUV - anche ibrido plug in - ha riscritto i canoni estetici, inaugurando un nuovo corso stilistico per la Losanga. E per evitare che tutti gli altri modelli ''invecchino'' troppo rapidamente, conviene aggiornarli per adeguarli alla nuova direzione artistica. I fari a LED saranno più affilati, le luci diurne a forma di boomerang e una griglia dal look più scuro andranno a loo volta ad aggiungere tono e personalità. Questi aggiornamenti rispecchiano il linguaggio stilistico di Gilles Vidal, attuale capo design di Renault, noto per il suo passato alla Peugeot. Nonostante l'attenzione sia principalmente focalizzata sulla parte anteriore, non si escludono modifiche anche alla parte posteriore, con possibili aggiornamenti ai fanali, che potrebbero adottare un design più audace.

Renault Austral: il sistema d'intrattenimento potrebbe ricevere nuovi aggiornamenti

VEDI ANCHE

INTERNI (QUASI) IMMUTATI Ma se gli esterni potrebbero ricevere importanti modifiche, parallelamente è probabile che gli aggiornamenti interni siano più leggeri, con il cockpit digitale Renault OpenR che rimarrà comunque parte dell'offerta tecnologica. Tuttavia, è probabile che saranno integrati miglioramenti al software - magari con l'aggiunta di nuove applicazioni per l'intrattenimento - e opzioni di personalizzazione per l'abitacolo, con, ipotizziamo, una nuova linea di rivestimenti per sedili e cruscotto.

Renault Austral: il motore quattro cilindri potrebbe essere sostituito dal 1.2 litri tre cilindri

SEMPRE IBRIDA L'Austral continuerà a sfruttare l'architettura CMF-CD del gruppo Renault, ma si prevedono alcune modifiche alla gamma motori per conformarsi alle future normative Euro7. Si vocifera che il propulsore a quattro cilindri 1.3 TCe sarà sostituito da una versione aggiornata dell'unità a tre cilindri 1.2 TCe - già disponibile nella sua versione full hybrid E-Tech da 200 CV - con l'opzione di una trasmissione automatica a doppia frizione per aumentare la semplicità di utilizzo. Infine, vista la crescente concorrenza delle versioni elettriche nel segmento, Austral si concentrerà su una maggiore elettrificazione per migliorare sia l'efficienza sia le prestazioni, e non è quindi da escludere - anche se suona improbabile - l'arrivo di una versione totalmente a zero emissioni. Riaggiorniamoci tra qualche mese per il punto della situazione.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/02/2024