Renault 5 Roland-Garros: in attesa dei prezzi, la prima serie speciale. Video

Le ultime indiscrezioni risalgono ai primi di marzo, ovvero ai giorni successivi alla premiere, tenutasi al redivivo Salone di Ginevra: nuova Renault 5 E-Tech Electric costerà dai 24.000 euro in su, quindi onorerà la promessa di partire sotto i 25.000 euro. Il listino prezzi ufficiale, tuttavia, non è ancora stato diffuso: nonostante ciò, la Renault 5 di ritorno ha già collezionato un monte ordini che supera quota 50.000 (mica è un modello qualunque). In attesa dei prezzi, nel frattempo ecco sbocciare la prima serie speciale: la recente tradizione (la prima esperienza è del 2022) vuole che Renault partecipi al Roland-Garros in qualità di premium partner e proprio Roland-Garros è il nome di una serie limitata che ovviamente, della nuova citycar elettrica della Losanga, accentua l'aspetto sportivo. Questo senza trascurare l'eleganza e la tecnologia. La video promo è come sempre assai graziosa: clicca Play sulla foto di cover, dura poco meno di un minuto.

Renault 5 E-Tech Electric ''Roland-Garros''

GAME, 5, MATCH All’esterno, l’edizione speciale Roland Garros di Renault 5 E-Tech Electric si distingue per quattro tinte di carrozzeria esclusive: Bianco Nacré, Blu Notturno, Nero Etoilé e Grigio Scisto opaco. Sono colori che si sposano a meraviglia sia con il profilo del tetto cromo satinato, sia con i cerchi “Ecrou” da 18 pollici diamantati nero lucido. Per aggiungere un tocco sport chic, i cerchi stessi hanno un design specifico e sono arricchiti da coprimozzi centrali color grigio scisto. Alla base della porta anteriore, risalta il logo ''Roland-Garros'' al centro di una grafica “Croce di Sant’Andrea” che evoca l’architettura dello stadio dentro il quale, dal 20 maggio al 9 giugno, si svolge il celebre torneo del Grande Slam.

Renault 5 E-Tech Electric ''Roland-Garros'', speciale anche nei cerchi

ALL'INTERNO Le sellerie specifiche grigio chiaro dalla fitta e sottile trama grafica si ispirano all’abbigliamento tecnico dell’universo sportivo: un tessuto 100% riciclato è abbinato ad aree trattate con maglie traforate (soprattutto sulla “H” dello schienale), il cui effetto viene accentuato dai supporti laterali rivestiti in TEP blu. Gli schienali dei sedili anteriori sono a loro volta decorati con logo ''Roland-Garros'' goffrato in rilievo.

Gli interni

TERRAIOLA Il tessuto dei sedili, abbinato al TEP blu, è ripreso sui pannelli delle porte e sulla fascia della plancia. Sotto la bocchetta dell’aria lato passeggero è stato aggiunto un ricamo “blu bianco terra”. Il pannello decorativo che attraversa la plancia è di color “metallo satinato” e presenta una zona retroilluminata con la scritta “Roland-Garros Paris”. Il caratteristico e-pop shifter si ispira infine all’impugnatura delle racchette da tennis: all’estremità, proprio come alla base del manico della racchetta, è impresso il logo di Roland-Garros. Sulla consolle centrale, anche il tappetino di ricarica a induzione per smartphone nasconde un legame col mondo del tennis: per il processo di produzione è stata utilizzata polvere di terra battuta. Nello stesso spirito, l’abitacolo è completato da tappetini “terra battuta”. Sui battitacco in alluminio spazzolato viene infine ripresa la grafica “Croce di Sant’Andrea”, mentre non manca la scritta “Roland-Garros Paris”.

Piastra di ricarica a induzione in... terra rossa

UN ANNO DI ATTESA Nuova Renault 5 Roland-Garros sarà in vendita dal 2025, alcuni mesi dopo il debutto della gamma ''standard'' Renault 5, atteso per il secondo semestre 2024. Il prezzo? Torna al paragrafo uno... Metti in ogni caso a preventivo qualcosa di più dei 24.000 euro della base.

Renault 5 E-Tech Electric ''Roland-Garros'': dal 2025

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/04/2024