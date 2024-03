Nuova Renault Captur 2024, habemus diem. Premiere il 4 aprile

Col restyling, new Captur un po' new Clio e un po' anche... Austral? Lo scopriamo il 4 aprile, ecco come seguire la premiere in streaming

Con l'adrenalina ancora nelle vene in seguito alla world premiere di nuova Renault 5 E-Tech Electric, ma anche all'incoronazione di Renault Scénic E-Tech Electric a Car of the Year 2024, la Losanga porta avanti la sua fitta agenda. Tocca alla premiere di un'auto che l'elettrico ancora non lo conosce, ma proprio per questo deputata a convogliare l'interesse di un bacino (ancora) assai più ampio. Presentazione di nuova Renault Captur 2024 a calendario per il 4 aprile alle ore 9.30 in punto. Si potrà assistere al grande evento anche da casa, collegandosi al link dal quale verrà trasmessa la diretta video della cerimonia. Nel frattempo, studieremo il modo di esportare la diretta streaming proprio qui, su questa stessa pagina. Quindi, cosa aspettarsi?

Nuova Renault Captur facelift, le nostre foto spia

CONTAMINAZIONI Con l'espressione nuova Renault Captur 2024 si intende in realtà il restyling di metà ciclo vita di Renault Captur seconda generazione, in commercio dal 2019. In linea di massima, la versione aggiornata del popolare crossover fracese è destinata a ricevere un trattamento simile a quello riservato alla collega di pianale Renault Clio, ristilizzata nel 2023. Le immagini sgranate recuperate alcuni mesi fa dall'Ufficio brevetti europeo (vedi sotto), così come in parte le nostre foto spia (vedi sopra), mostrano un nuovo frontale dai bordi più affilati e dal design più affine, a ben guardare, a quello della sorellona Austral, mentre il posteriore sembra rimanere un po' più familiare, con gruppi ottici a forma di C e solo lievi revisioni ad altre componenti, come il paraurti.

DIGITAL PLUS Ci si attendono semmai maggiori novità all'interno: materiali di migliore qualità, nuovo sistema di infotainment con display a orientamento verticale da 9,3 pollici, nuovo quadro strumenti digitale da 10 pollici. Tutto quanto, almeno, sugli allestimenti superiori.

HYBRID ONLY? Anche se Captur facelift rimane fedele alle stesse basi CMF-B condivise con Clio, non è affatto detto che seguirà Clio in tutte quante le mosse: che il tradizionale propulsore 1.0 TCe a benzina resti della compagnia, così come la controparte a GPL, non è ancora sicuro al 100%. Non è insomma escluso che Captur decida di proporsi solo in veste ibrida, declinandosi in formato 1,2 litri (o 1,3 litri) mild hybrid 48 volt, in edizione 1.6 E-Tech full hybrid, (forse) anche in configurazione 1.6 E-Tech Plug-in. Scopriamolo giovedì 4 aprile, insieme.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/03/2024