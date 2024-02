Car of the Year 2024, scopri la vincitrice in diretta streaming

L'evento, a questo giro, è dedicato ai... mattinieri. La cerimonia di premiazione del Car of the Year 2024, che come da tradizione si tiene il primo giorno riservato a stampa e operatori del Salone di Ginevra, è infatti in programma oggi lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 8.00 in punto. Ad assegnare il titolo, una giuria di 59 giornalisti specializzati provenienti da 22 Paesi europei. Clicca Play qui sotto per scoprire prima di ogni altro chi, tra BMW Serie 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic E-Tech, Toyota C-HR e Volvo EX30, succederà a Jeep Avenger, Car of the Year 2023, nel prestigioso albo d'oro. Ci aggiorniamo in mattinata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/02/2024