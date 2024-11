Kia Sportage 2025, si avvicina il debutto in Italia. Tante nuove foto, un video

Dalla madrepatria al primo mercato di esportazione. Poi toccherà a noi. Suvvia, un po' di pazienza, il tour di Kia Sportage 2025 è in corso. Dopo la Corea del Sud, l'edizione aggiornata del beneamato SUV mid-size di Kia fa tappa al Los Angeles Auto Show. Alla rassegna californiana sfila Sportage restyling con specifiche USA. Che non appaiono per nulla differenti rispetto alle specifiche coreane, e che immaginiamo rispecchino in larga parte anche le specifiche europee. Quindi ha senso riprendere la notizia e apparecchiare una bella fotogallery. Con tanto di mini video introduttivo: clicca Play qui sotto.

OUTSIDE Come sul mercato domestico, anche sul mercato nordamericano Sportage 2025 adotta dunque un volto rivisto, ora con fari impilati verticalmente e una griglia rimodellata. Il profilo laterale rimane invariato, ma ottiene nuovi design dei cerchi. Sul retro, i cambiamenti sono più sottili: un paraurti rielaborato, una grafica aggiornata della fanaleria a LED. Inutile, invece, dettagliare i livelli di allestimento del modello USA: per l'Europa, verrà studiata una classificazione a parte. Per la cronaca, negli USA sono sei: LX, EX, SX, SX-Prestige, X-Line e X-Pro Prestige (ignorali).

Kia Sportage 2025 vista di tre quarti posteriore

INSIDE Salendo a bordo, gli aggiornamenti sono più tangibili. Nuovo volante a due razze, bocche di aerazione riposizionate, nuovo doppio display digitale da 12,3 pollici, nuovo head-up display opzionale da 10 pollici. Te gusta?

I nuovi interni

MULTIENERGIA Quanto ai motori, idem come per gli allestimenti. Sulla sponda orientale dell'Atlantico, così come in Corea, nuova Sportage offrirà una scelta tra propulsori benzina, full hybrid e plug-in hybrid, mentre in Europa l'assortimento differirà leggermente, rispecchiando semmai l'offerta attuale. Ovvero: soluzioni full hybrid e plug-in hybrid, più benzina e diesel con tecnologia mild hybrid, più benzina-GPL. L'incognita, semmai, riguarda la possibile introduzione - sull'esempio di Kia Niro - di una variante ''tri-fuel'' ibrida a GPL. Intanto sfoglia l'album. please.

