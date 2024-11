Su Sportage 2025 e sulle prime immagini ufficiali del restyling

Il materiale che circola in rete si riferisce al modello per il mercato sudcoreano. Sportage "europea" sarà pure... tri-fuel?

Ci sono buone probabilità che, attraversando l'Asia, nuova Kia Sportage non cambi i propri connotati. Tuttavia è d'obbligo precisare che le prime immagini e le prime informazioni relative a nuova Sportage giungono dalla Corea del Sud, e che il modello in foto è la Kia Sportage che popolerà - per il momento - il mercato domestico. In Europa, Italia inclusa, nuova Sportage è attesa nel corso del 2025. Nel frattempo, di cosa prendere nota? Beh, di un look rivisto sia all'esterno, sia all'interno. Di una dotazionetecnologica ancor più importante. E di una offerta ibrida completa. Come prima e (forse) più di prima: leggi fino in fondo.

Kia Sportage 2025 - Frontale

NUOVO SGUARDO Mettendo dunque in conto che la versione europea potrebbe presentare qualche piccola differenza, nuova Kia Sportage 2025 esibisce un nuovo design dei fari, che richiama un po' lo stile di EV3 ed EV5, una nuova griglia e un paraurti ridisegnato. Non passano inosservati i nuovi cerchi in lega, che dovrebbero essere disponibili nelle misure da 17 a 19'', così come spiccano una minigonna laterale ridisegnata e nuovi gruppi ottici posteriori e un nuovo paraurti.

Kia Sportage 2025 - Interni

ABITACOLO INNOVATIVO Dentro, la nuova Kia Sportage 2025 adotta due schermi curvi da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment di nuova generazione, con il pannello dei comandi del clima e della radio posti nella parte inferiore del cruscotto. Nuovo il volante a due razze, preso in prestito dalla EV3.

Kia Sportage 2025 - Profilo

MOTORI Per quanto riguarda i propulsori, la gamma della Kia Sportage 2025 per il mercato europeo non dovrebbe presentare grandi differenze rispetto all'attuale. Dovrebbero dunque essere confermati i benzina, anche full hybrid e plug-in hybrid, e il diesel.con tecnologia mild hybrid 48 volt Semmai, la versione full-hybrid potrebbe essere offerta anche con alimentazione a GPL, come per Kia Niro. Lo sapremo presto.

Pubblicato da Francesco Irace, 06/11/2024