Per Kia Sportage è ora di cambiare, ecco come sarà il SUV coreano

Stile ispirato ai modelli elettrici, interni più tecnologici e motori ancora più efficienti per lo sport utility di successo, che potrebbe arrivare in Europa nel corso del 2025

Che Sportage sia uno dei modelli di maggiore successo per i coreani di Kia è un dato di fatto, ce lo dimostrano i numeri di vendita e più semplicemente la quantità di esemplari che vediamo su strada. Però, gli anni passano per tutti e il costruttore asiatico ha già messo in agenda l’arrivo del prossimo modello. Ne è prova il primo teaser ufficiale della futura Sportage pubblicato da Kia, destinata a debuttare in Corea il prossimo novembre. Tre anni dopo il lancio del modello di quinta generazione, il SUV è pronto per un aggiornamento, vantando nuovi spunti di stile ed evoluzioni tecnologiche in abitacolo, ma non solo. Guardiamo insieme il breve filmato per capire meglio

FAMILY FEELINGIl video si concentra sulla rinnovata firma luminosa, allineando il SUV alla più recente tendenza stilistica di Kia. La parte anteriore ora appare più muscolosa, grazie a una coppia di fari più affilati e in verticale, insieme a una griglia rielaborata che le conferisce un look più moderno e in linea con i modelli più recenti del costruttore. Di profilo, le proporzioni rimangono sostanzialmente le stesse, ma la parte posteriore ha una grafica LED modificata per un aspetto più nitido e moderno. Si prevede che queste modifiche saranno applicate sia alla versione a passo lungo (destinata a Corea, Nord America e Australia) sia al modello più corto, destinato all'Europa. Questo restyling segue la stessa scelta utilizzata per Picanto, Sorento e K4, allineando visivamente questi modelli alla crescente gamma di veicoli elettrici del marchio. Sebbene il teaser tenga nascosto l'abitacolo, sappiamo che è caratterizzato da un nuovo cruscotto con un ampio display curvo, comandi aggiornati e un volante a due razze.

Nuova Kia Sportage: la vista di profilo mostra le proporzioni equilibrate e piacevoliMOTORI CONDIVISIOltre allo stile e agli aggiornamenti tecnologici, la Sportage manterrà le stesse basi condivise con la Hyundai Tucson. La gamma di propulsori sarà probabilmente mantenuta con piccoli miglioramenti in termini di efficienza, tra cui opzioni a benzina, ibride e plug-in hybrid.Kia svelerà il design completo, le specifiche e i prezzi in Corea il mese prossimo, con le versioni per i mercati occidentali che probabilmente seguiranno nel corso del 2025 come model year 2026. Infine, con un'abile mossa di promozione, Kia ha anche annunciato una partnership con Netflix per presentare i suoi modelli nella seconda stagione del programma di successo mondiale ''Squid Game''.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/10/2024