Kia Sorento HEV: quando il SUV full-hybrid è un'ottima scelta (Video)

Sport utility e motore diesel, una combo perfetta, una scelta quasi obbligata per chi fa tanti chilometri ogni giorno e non vuole indebitarsi dal benzinaio. Almeno fino a oggi. Adesso anche l’ibrido plug-in è un’alternativa, per gli eco-incentivi che ne abbassano il prezzo e per chi effettua brevi spostamenti giornalieri e ha facile accesso a ricariche domestiche economiche. Ma c’è anche l’alternativa che unisce il meglio dei due mondi, una scelta che è la vera quadratura del cerchio, cioè il motore full-hybrid.

Kia Sorento HEV: il SUV coreano trova la sua dimensione con motore full-hybrid

Prendete Kia Sorento, per esempio, che da pochi mesi è arrivata forte di un bel restyling dentro e fuori, che porta in dote tutte e tre le motorizzazioni. Questa è proprio la full-hybrid, ecco perché è una scelta davvero furba… un’ottima scelta. Innanzitutto, per quanto offrono tutte le Sorento. A partire dal nuovo stile Kia, che assimila i suoi modelli, elettrici, ibridi o termici per una identità subito riconoscibile. E a prescindere che piaccia o meno, è ben riuscito e audace per la modernità dei tagli netti, soprattutto sull’anteriore, il profilo muscoloso e la coda imponente.

Kia Sorento HEV: forme imponenti e design moderno

Prima abbiamo detto “ottima scelta” e di motivi ce ne sono più di uno per giustificarla. Per esempio, vi basta salire a bordo per scoprire tutta l’attenzione per i passeggeri. Un ambiente che miscela classico e hi-tech, dove su tutto vincono lo spazio, la luminosità, la versatilità e, quindi, il comfort. Sorento non è un maxi SUV, quelli vanno dai cinque metri in su, ma nei suoi 4 metri e 82 di lunghezza è una perla rara per l’accoglienza offerta. Un SUV grande, non grandissimo fuori, ma grandissimo dentro. E il primo jolly, Sorento, se lo gioca con la versatilità del suo spazio interno, a partire dalla configurazione a sette posti di serie. Solo in ultima fila è più sacrificato e le gambe restano un po’ sollevate ma non sono dei sedili di fortuna. Insomma, un ambiente eclettico dove trovare i giusti centimetri per tutto, non solo per chi si accomoda dentro, grazie anche ai sedili della seconda fila che scorrono per lasciare più spazio alle gambe o ai bagagli.

Kia Sorento HEV: interni confortevoli e anche lussuosi in allestimento Evolution della prova

LO SPAZIO GIUSTO PER TUTTO Per esempio, il baule passa da 813 a 1.996 litri in un attimo, come dire che il trasloco è assicurato! E con gli ultimi due sedili sollevati restano comunque 179 litri di volume. Non molti, ma utili per impilare qualche borsa morbida. Dicevamo “classico e hi-tech” e questa versione Evolution combina perfettamente le due realtà. Il maxi spazio lo avete visto; l’elegante e morbida pelle dei rivestimenti è sotto gli occhi, i sedili accolgono, quasi abbracciano il corpo. Voto più anche al lusso. con questo allestimento, le sedute anteriori sono regolabili elettricamente, ventilate e riscaldabili, ma anche i sedili posteriori possono essere riscaldati.

Kia Sorento HEV: fianco a fianco con la gemella diesel 2.2 CRDi, a destra

VEDI ANCHE

A questo punto, la tecnologia di bordo diventa una ciliegina sulla torta, perché anche qui, Kia ha portato il meglio delle sue risorse. Davanti al guidatore ci sono i due display da 12,3” per strumentazione e infotainment, più sotto, al centro della plancia, la barra multifunzione consente di accedere ai comandi della climatizzazione oppure a quelli dell’infotainment alla pressione di un dito. Se avete poca dimestichezza con la tecnologia, può essere un’ottima scelta perché basta poco per prendere confidenza con i comandi. Le grosse icone sul touchscreen non fanno sbagliare mira quando guidate, l’assistente vocale aiuta a cercare un indirizzo o una stazione radio, il navigatore online non perde la bussola nel traffico e il software si aggiorna da remoto, Over-the-Air. Completano il pacchetto “hi-tech” Apple CarPlay e Android Auto senza fili, piastra di ricarica wireless per lo smartphone e almeno mezza dozzina di prese USB davanti e fino all’ultima fila di sedili. Lode anche alla sicurezza, con tutti gli assistenti per la guida semi-autonoma di livello 2, efficaci ed efficienti nel traffico, come in autostrada. Questa versione al top della gamma ha anche il sistema di parcheggio da remoto, usando il telecomando.

Kia Sorento HEV: il touchscreen da 12,3'' dell'infotainment intuitivo da usare

Abbiamo lasciato per ultimo il motivo principale per cui questa Kia full hybrid è un’ottima scelta: il suo motore. Perché lui merita un ragionamento a parte, a prescindere dal resto. Qui c’è un moderno 4 cilindri millesei turbo-benzina da 160 CV e 265 Nm, con una batteria da 1,49 kWh che alimenta l’altro motore, stavolta elettrico, da 60 CV. Potenza combinata di 215 CV per 350 Nm di coppia, che volere di più? Grazie all’aiuto elettrico trovo una bella spinta inziale per muovere i quasi 2.000 kg di Sorento senza andare troppo in affanno, anche a pieno carico. Il cambio automatico a 6 velocità è perfettamente accordato all’erogazione, la trazione integrale toglie le castagne dal fuoco su strade viscide o leggeri sterrati, i profili di guida per strada e off-road ottimizzano la guida e il comfort acustico merita 5 stelle perché il motore termico è abbastanza silenzioso quando non lo strapazzo e si viaggia spesso, ma molto spesso, in elettrico.

Kia Sorento HEV: confortevole, piacevole da guidare e poco assetataUNA GRADEVOLE SORPRESA E i consumi? Beh, quelli sono una sorpresa per un grande Suv come Sorento, il vero asso pigliatutto, adesso li vediamo. Sorento HEV consuma in media meno di Sorento CRDi. Possibile? Si, perché a conti fatti il computer di bordo mi ha detto che con la full hybrid siamo a 7,1 litri/100 km, mentre con il 2.2 CRDi arriviamo a 8,2 litri/100 km. Ma Sorento full-hybrid stupisce soprattutto in extraurbano, dove si beve appena 4,5 litri/100 km, che diventano 8,6 litri/100 km in città. Il segreto è che negli stop&go cittadini o sulle noiose statali, sono sufficienti un piede destro “leggero” e i 60 CV del motore EV per muoversi in scioltezza, senza chiamare in causa il motore a benzina. Basta un pizzico di attenzione a massimizzare la ricarica della batteria sollevando il piede dal gas appena possibile per ottenere risultati da far impallidire un diesel, e anche auto più compatte. Anche in autostrada, il terreno meno favorevole alle full hybrid e dove chiediamo di più al suo motore, la media scende un po’, ma resta ottima con 8,3 litri/100 km. In questo caso, la funzione di “veleggiamento” vi dà una mano poiché, quando rilasciate il gas, il motore si spegne per fare tanta strada senza bruciare benzina. Solo qui il diesel si riscatta con 7,8 litri/100 km.

Kia Sorento HEV: piede ''leggero'' e motore elettrico strategia vincente per consumare poco

Sorento full-hybrid parte da 49.350 euro dell’allestimento Business fino all’allestimento Evolution da 61.350 euro a cui potete aggiungere soltanto la vernice metallizzata o perlata a 850 o 1.000 euro. Costa 2.000 euro in più della 2.2 CRDi e 7.000 euro in meno della PHEV, esclusi eco-incentivi o promozioni, ma sempre con 7 anni o 150.000 km di garanzia compresa.

Kia Sorento HEV: sette anni o 150.000 km di garanzia sono standard per il SUV

Motore 4 cilindri, turbo-benzina, 1.596 cc, full-hybrid, Potenza e coppia combinate 215 CV/350 Nm Prestazioni v. max 183 km/h e 0-100 km/h in 9,0 sec. Cambio automatico a 6 rapporti Trazione integrale Dimensioni e bagagliaio 4,82 x 1,90 x 1,70 m e 179/813/1.996 litri Peso 1.959 kg Consumo combinato WLTP 6,6 - 7,2 litri/100 km Prezzo da 61.350 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/09/2024