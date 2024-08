Diesel, ibrida o... più ibrida? Nuova Kia Sorento, quale (e come) scegliere

Il motore a gasolio è stato il rompighiaccio, tuttavia in agenda sta scritto a grandi caratteri ''elettrificazione''. E così, dopo l’iniziale disponibilità della variante con propulsore diesel, la gamma di Kia Sorento MY24 (un upgrade tecnologico e stilistico del modello in commercio dal 2020) si completa ad agosto con l’arrivo in concessionaria delle versioni full hybrid e plug-in hybrid, entrambe adeguate alle normative Euro 6e. Bene: ora che abbiamo di nuovo una triplice scelta, su quale orientarsi? Perché la discriminante è il prezzo, ma non solo quello.

Kia Sorento MY24: un SUV, tre motorizzazioni

IBRIDA AUTO-RICARICABILE Fatta eccezione per l'omologazione Euro 6e, in realtà i motori ibridi sono identici a prima (come il diesel, dopotutto). Ideale per chi guida in prevalenza in città, Sorento Full Hybrid unisce dunque sempre un vivace motore turbo benzina da 1,6 litri T-GDi a una batteria litio-ione-polimero da 1,49 kWh e a un motore elettrico da 44,2 kW. Abbinata ad una trasmissione automatica a 6 rapporti (6AT), Sorento 1.6 T-GDi HEV è disponibile sia con trazione anteriore 2WD, sia integrale 4WD, potenza massima sempre di 215 CV e capacità di traino fino a 1200 Kg. Listino a partire da 49.350 euro (1.6 T-GDI HEV 2WD Business), prezzo promo di 44.350 euro, per uno sconto quindi di -5.000 euro. Per approfittare del quale, è necessario sottoscrivere finanziamento Scelta Kia Special: anticipo 7.920 euro, 35 rate da 379 euro al mese, maxirata finale (valore futuro garantito) di 30.597 euro.

Sorento Hybrid da 44.350 euro (in promo)

IBRIDA ALLA SPINA Disponibile con la sola trazione integrale 4WD di serie e adatta a chi alterna viaggi autostradali a un uso cittadino (e ha disponibilità di ricarica domestica o sul luogo di lavoro), la versione Plug-in Hybrid è a sua volta dotata di un motore termico 1.6 T-GDi e di una batteria da 13,8 kWh, abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti (6AT). La potenza combinata del sistema ibrido è di 252 CV, la coppia massima è di 350 Nm. Grazie alla carica del motore elettrico, Kia Sorento Plug-in Hybrid può percorrere fino a circa 55 km in modalità elettrica. Listino a partire da 56.350 euro (1.6 T-GDI PHEV 4WD Business), prezzo promo di 47.350 euro, per uno sconto quindi di -9.000 euro, anche grazie all'ecobonus di seconda fascia. Con finanziamento Scelta Kia Special: anticipo 8.780 euro, 35 rate sempre da 379 euro al mese, maxirata finale (valore futuro garantito) di 33.246 euro.

Sorento Plug-in con 55 km di autonomia in EV

IL BUON VECCHIO DIESEL Ai più tradizionalisti e a tutti coloro il cui mix di percorrenza è sbilanciato verso i viaggi autostradali, la scelta più naturale resta quella di Sorento Diesel, equipaggiata del solito 2,2 litri da 194 CV e 450 Nm di coppia, abbinato al cambio a doppia frizione e 8 rapporti e alla trazione anteriore 2WD o integrale 4WD. Listino a partire da 47.350 euro (2.2 CRDi 2WD Business), prezzo promo di 42.350 euro (sconto di -5.000 euro) con finanziamento Scelta Kia Special ad anticipo di 6.160 euro, sempre 35 rate da 379 euro al mese, maxirata finale (valore futuro garantito) di 30.304 euro.

Nuova Kia Sorento, l'abitacolo

CAR CONFIGURATOR Tutte e tre le motorizzazioni sono disponibili sempre nei 3 allestimenti Business, Style ed Evolution. Per tutti i livelli, inclusi di serie la configurazione a 7 posti e il nuovo sistema Infotainment CCnC da 12,3” di ultima generazione (incluso su EV9), unito al nuovo cluster digitale. La versione Business è si rivolge sia ad un potenziale cliente privato che aziendale grazie all’allestimento molto completo ai massimi standard di sicurezza e tecnologia, la versione Style (+4.000 euro) aggiunge classe (cerchi in lega da 19”, vetri posteriori oscurati, fari anteriori full LED a proiezione) e comfort (sedile lato guida regolabile elettronicamente, supporto lombare e sedili anteriori e posteriori riscaldabili), l’allestimento top di gamma Evolution (+6.000 euro) infine si distingue sia a livello estetico (cerchi in lega da 20”, tetto panoramico), sia pratico (sedili in pelle nera ventilati e regolabili elettronicamente con funzione di memoria lato guida, Fingerprint Recognition, Digital key 2.0, Remote smart parking assist, Head-up display e il sistema Bose Premium Sound). Buona configurazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/08/2024