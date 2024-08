Sembra un concept ma sotto la "mimetica" Kia EV4 sarà fatta così, o quasi...

Linea fastback con tetto e lato B super inclinati, design affilato e due tagli di batterie per la prossima BEV asiatica in agenda per il 2025

Prosegue senza stop la transizione di Kia verso l’elettrificazione e dopo avere lanciato modelli 100% a batterie come la il maxi crossover EV6, il SUV EV9, la EV3 in arrivo il prossimo autunno e la più piccola EV2 (debutto da definire), la prossima auto elettrica dei coreani è in rampa di lancio anche se il countdown per la presentazione deve ancora partire. Infatti, la futura EV4 ha spostato la sua data di inizio produzione a marzo 2025, ma è stata immortalata sulle strade tedesche durante una fase intensa di collaudi.

Nuova Kia EV4: i prototipi della futura BEV coreana durante i collaudi su stradaUNO STILE AVANGUARDISTA La EV4 pesantemente mimetizzata assomiglia molto al concept mostrato da Kia nell'ottobre 2023, il che non è una novità per l’audace centro stile del costruttore asiatico, particolarmente all'avanguardia nello studio del design. Di fatto, è molto complicato vedere i dettagli dei fianchi della carrozzeria, ma spuntano uno spoiler posteriore doppio, punti luce a LED a sviluppo verticale in coda e una linea molto affusolata. La EV4 ha un tetto inclinato nella zona posteriore che va a chiudere nel lunotto e nel portellone del bagagliaio quasi orizzontali. Questo modello sarà più lunga della EV3 che abbiamo appena visto e utilizzerà quasi sicuramente la variante della piattaforma E-GMP a trazione anteriore con architettura a 400 Volt e batterie di dimensioni inferiori rispetto ai modelli di punta EV6 ed EV9. L'EV3 è dotata di una batteria da 81,4 kWh nell'allestimento a “Long Range” e di una batteria da 58,3 kWh nell'allestimento standard.

Nuova Kia EV4: design audace e molto simile al concept del 2023LA PAROLA AL TOP MANAGER Il vicepresidente esecutivo di Kia Woo Jeong Joo ha riposto molta fiducia sul successo delle auto elettriche del marchio in una dichiarazione dello scorso gennaio. ''I veicoli elettrici sono la maggiore influenza sulle vendite e sui profitti di Kia. Abbiamo in programma di rispondere in modo flessibile ai cambiamenti del mercato nel medio e lungo termine'', ha affermato. E ha proseguito: ''EV3, EV4 ed EV5 saranno lanciati in sequenza e siamo determinati a far sì che questi tre modelli abbiano successo''.

Nuova Kia EV4: in coda si intravedono luci a LED verticali, saranno così?FRA LE RIVALI CI SONO TESLA E BYD Quando la produzione inizierà nel 2025, la EV4 potrebbe essere una proposta davvero unica come berlina elettrica ''media''. Considerando che il segmento delle berline 100% a batterie di tali dimensioni sta riscuotendo successo con la BYD Seal, lunga circa 4,8 metri, e la Tesla Model 3, l'EV4 potrebbe essere destinata al successo. Non resta che attenderne il debutto e il mercato sarà giudice imparziale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/08/2024