EV6 GT alias Ioniq 5 N: da Hyundai arriva il cambio "magico" sulla Kia EV (video)

Il restyling dell'elettrica high performance di Kia porterà in dote anche il cambio N-eShift, che simula i passaggi marcia come sulle sportive convenzionali

La Hyundai Ioniq 5 N è una delle auto ad alte prestazioni più ambite del momento. Suona strano detto di una elettrica al 100%, ma indipendentemente dalla sua fonte di alimentazione, uno dei motivi per cui ha riscosso tanto successo è la possibilità di passare da un cambio monomarcia – caratteristico dei BEV – a uno simulato con sette rapporti comandato dai paddle semplicemente premendo un pulsante sul volante. Credeteci, se vi diciamo che la Hyundai sportiva a batterie è qualcosa di realmente incredibile per piacere di guida e performance. Ma adesso veniamo al dunque. La cugina della Ioniq 5 N, la Kia EV6 GT, è stata lanciata più di un anno prima e non ha la “magica” funzione di trasmissione simulata N-eShift. Guardiamo insieme come funziona nel video.

ARRIVA LA NUOVA KIA EV6, SARÀ ANCHE GT Tuttavia, è previsto entro breve un upgrade, con la trasmissione di origine Hyundai montata anche sulla Kia. I coreani hanno già mostrato immagini di una gamma EV6 rinnovata ed è probabile che l'aggiornamento in chiave tecnologica della GT farà parte del restyling di metà carriera, quando la nuova EV6 farà il suo debutto globale nei prossimi mesi. Le immagini mostrano nuovi fari con luci diurne di forma diversa e Kia fa menzione anche di un aggiornamento della batteria da 77 a 84 kWh.

Nuova Kia EV6 GT: la EV monterà il cambio simulato a 7 marce della Ioniq 5 NCAMBIA TANTO, MA NON DEL TUTTO… Ma, secondo fonti interne, la GT non avrà tutte le caratteristiche della Ioniq 5 N poiché è ''pensata più come un'auto GT'', mentre la N è una hot-hatch taglia XL e può permettersi di essere più fuori dagli schemi. Quindi, cosa ha attualmente la Ioniq 5 N che la Kia EV6 GT non ha, a parte il cambio simulato? La cosa più ovvia è che arriva a 650 CV contro 585 CV della EV6 GT. Ma bisogna fare una precisazione. In realtà la Hyundai N eroga 610 CV, ma può aggiungerne 40 per regalare dieci secondi di adrenalina se si preme il pulsante rosso N Boost sul volante. Detto questo, l’ipotesi è che la GT possa ottenere l'aggiornamento da 610 CV, ma senza l’aggiunta dei 40 CV di boost temporaneo. La Hyundai ha anche una distribuzione della coppia anteriore-posteriore selezionabile manualmente e una funzione N Drift Optimizer, che è più sofisticata della Drift Mode di base della GT. L’ipotesi è che Kia potrebbe tralasciare alcuni di questi aggiornamenti, proprio in un’ottica di minore orientamento della EV6 verso la sportività e più verso un piacere di guida in stile granturismo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/07/2024