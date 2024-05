Ecco nuova Kia EV6: il crossover elettrico cambia look e ora è più efficiente

La Kia EV6 rappresenta un punto di svolta nella produzione della casa coreana, che ha abbracciato del tutto l’elettrificazione a bordo di un modello dal design d’impatto e con soluzioni per comfort e piacere di guida davvero all’avanguardia. Oggi, la nuova EV6 è ai blocchi di partenza, forte di un look ancora più moderno e un po’ di novità anche sotto pelle. Il crossover taglia XL rinnovato è stato presentato qualche giorno fa in Corea del Sud e sembra ancora più attraente del modello che sostituisce lanciato nel 2021. Oltre a varie modifiche agli interni, questo BEV porta a bordo anche una batteria più efficiente, conosciamolo insieme.

Nuova Kia EV6: facelift di metà carriera per il crossover a batterie coreano

La zona anteriore è stata oggetto delle modifiche più significative. Kia ha abbandonato i fari dallo stile convenzionale del modello uscente in favore di luci di marcia diurna a LED angolari e di proiettori più simili ai Concept EV3 ed EV4 e al SUV elettrico EV9. I progettisti hanno modificato anche il resto della porzione anteriore, compreso il paraurti e l'area inferiore della griglia. Il resto della carrozzeria è rimasto sostanzialmente invariato, ad eccezione dei cerchi neri e argento di nuovo design disponibili nelle misure da 19 e 20 pollici. Nella parte posteriore, la caratteristica barra luminosa a LED singola si estende per tutta la larghezza del veicolo elettrico, mantenendo il suo aspetto distintivo.

Nuova Kia EV6: il frontale più moderno grazie ai nuovi fari a LED

Sono state apportate diverse modifiche anche agli interni della EV6 2025. La più significativa è l’installazione di uno schermo panoramico curvo, che ospita il quadro strumenti digitale e il display dell’infotainment. Kia ha anche ridisegnato il volante a due razze e ha aggiunto un lettore di impronte digitali per consentire ai guidatori registrati di avviare il veicolo elettrico senza la chiave. Inoltre, sono stati aggiunti Apple CarPlay wireless e Android Auto. Naturalmente, questa Kia continua a supportare gli aggiornamenti via etere (OTA), ma mentre in precedenza erano limitati ai dati di navigazione, ora il crossover a batterie può essere aggiornato Over-the-Air anche per i principali sistemi di controllo elettronico. Infine, trovano spazio anche uno specchietto retrovisore digitale e un display head-up migliorato. Kia ha anche installato lo stesso sistema di navigazione con realtà aumentata che utilizza la fotocamera anteriore per ricavare sovrapposizioni grafiche fra le indicazioni da seguire e la strada davanti alla macchina.

Nuova Kia EV6: interni più sofisticati e tecnologici con il grande display curvo

Novità anche sotto pelle, poiché la EV6 è ora equipaggiata con l'ultima batteria da 84 kWh di Hyundai Motor Group, e che sostituisce il precedente pacco da 77,4 kWh. Kia afferma che i modelli a trazione posteriore con ruote da 19 pollici percorreranno fino a 494 km (secondo le normative coreane), rispetto ai 475 km dell'EV6 uscente. Per adesso, i dettagli sui consumi di elettricità della gamma per altri mercati non sono stati annunciati. La batteria più grande supporta la ricarica CC da 350 kW e può rigenerare dal 10 all’80% in 18 minuti.

Nuova Kia EV6: migliora il comfort di bordo grazie alle sospensioni aggiornate

I modelli standard a trazione posteriore hanno una potenza di 228 CV (168 kW) e 350 Nm di coppia, mentre le versioni a doppio motore erogano 325 CV (239 kW) e ben 605 Nm di coppia. La scheda tecnica ci dice, infine, che Kia ha modificato gli ammortizzatori adattivi a controllo elettronico per migliorare il comfort di marcia, reso i motori più silenziosi e rinforzato la carrozzeria per aumentare la sicurezza. Tante novità, quindi, per la nuova EV6, della quale tuttavia non conosciamo i prezzi del listino italiano. A titolo di confronto, sappiamo che sul mercato coreano la versione base costa, al tasso di cambio attuale, 55,4 milioni di won (circa 37.500 euro), mentre per la top di gamma GT Line occorrono 63,1 milioni di won (circa 42.800 euro).

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2024