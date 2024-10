Video: intervista a Raffaele Fusilli sul futuro di Renault

VEDI ANCHE

Nuova Renault 4 (qui in video), il concept per l'erede elettrica della Twingo e la rinata Renault 5 a batterie: al Salone di Parigi 2024 le icone del passato incontrano il futuro. Ma non da sole. Ne abbiamo parlato con Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, che ci ha parlato delle novità elettriche e del futuro dell'ibrido, che ancora per lungo sarà un sostegno importante alla gamma della Régie. Senza dimenticare il merchandising. Guarda l'intervista nel video qui sopra.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/10/2024