Audi Q6 Sportback e-tron, a Parigi la versione coupé del SUV elettrico

Audi porta al Salone di Parigi 2024 in anteprima mondiale la Q6 Sportback e-tron, versione coupè del SUV elettrico basata sull’architettura Premium Platform Electric sviluppata con Porsche. Per realizzarla, i designer hanno ridisegnato l’intero arco del tetto partendo dal montante A e tirando fuori un'auto 37 millimetri più bassa rispetto alla variante SUV: una linea che ricorda un po' la prima generazione della TT.

ESTERNI Il lunotto con lo spoiler (con luce di stop integrata) accentua il carattere sportivo della vettura, esaltato a sua volta anche dalla nervatura che si estende dai gruppi ottici posteriori alle portiere. Davanti, invece, le luci diurne a LED fanno da contorno alla caratteristica griglia single-frame delle elettriche dei Quattro Anelli. Nell'abitacolo ritroviamo il layout dalla Q6 e-tron, con il display panoramico Mmi basato sul sistema operativo Android Automotive, che unisce due monitor da 11,9 e 14,5 pollici Oled, al fianco del display per il passeggero da 10,9 pollici disponibile come optional.

Audi Q6 Sportback e-tron - Tre quarti posteriore

COUPE' SENZA COMPROMESSI Sportività sì, dunque, ma non a discapito del comfort e della versatilità. La nuova Audi Q6 Sportback e-tron offre infatti un'ottima capacità di traino (fino a 2400 kg), una buona abitabilità interna (lunghezza 4, 77 metri e passo di 2,90 metri) e un bagagliaio con cinque persone a bordo capace di garantire una capacità di carico di ben 511 litri (contro i 526 della sorella meno sportiva). Un vantaggio non trascurabile della versione Sportback è anche l'aerodinamica, soprattutto in funzione del fatto che parliamo di una vettura elettrica. Difatti il layout della carrozzeria fa registrare un Cx di 0,28, che in combinazione con la batteria agli ioni di litio di nuova concezione con capacità nominale di 100 kWh (fatta eccezione per la versione entry level che ne ha una da 83 kW), assicura un'autonomia massima sino a 656 chilometri WLTP.

Audi Q6 Sportback e-tron - Bagagliaio

VEDI ANCHE

TRAZIONE POSTERIORE O QUATTRO La Audi Q6 Sportback e-tron sarà disponibile in due varianti a trazione posteriore e in due versioni con trazione integrale quattro elettrica. Audi Q6 Sportback e-tron quattro può infatti contare su di una potenza massima di 387 CV (scatto da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h), mentre la variante sportiva Audi SQ6 Sportback e-tron quattro si avvale di 517 CV in modalità boost (da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e punta massima di 230 km/h). In questo caso l'autonomia si attesta rispettivamente sui 636 e 607 chilometri WLTP.

Audi Q6 Sportback e-tron - Interni

La versione long range è rappresentata invece dalla Audi Q6 Sportback e-tron performance, con singolo motore elettrico in corrispondenza dell’assale posteriore da 326 CV (da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi e velocità massima di 210km/h, mentre l’autonomia raggiunge i 656 chilometri WLTP). Stessa configurazione anche per la versione d'ingresso, dotata di 292 CV (da 0 a 100 km/h in 7 secondi e 210 km/h di velocità max, con autonomia di 545 km WLTP).

Audi Q6 Sportback e-tron - Dinamiche

Su tutte le versioni, l'architettura ad 800 Volt della piattaforma permette di ricaricare dal 10% all’80% della batteria in 22 minuti da un'infrastruttura molto rapida. Non sono stati ancora comunicati i prezzi in Italia, ma in Germania si partirà da 2.400 euro in più rispetto alla corrispondente Q6 e-tron; dunque da 65.900 euro.

Pubblicato da Francesco Irace, 14/10/2024