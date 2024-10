Mobilize Duo e Bento, come ti reinvento Renault Twizy. Il video da Parigi

Qualcuno li ricorderà da Vivatech 2023. Sono i ''gemelli'' Bento e Duo, anzi Duo e Bento (per noi che trattiamo in prevalenza modelli ad uso ''civile''). Quadricicli elettrici a due posti (uno solo per la configurazione commerciale) eredi spirituali di ''fu'' Renault Twizy, Mobilize Duo e Bento ricompaiono al Salone di Parigi 2024 in veste definitiva. Clicca Play sulla foto di cover per il nostro video ''live'' direttamente dallo stand del brand di mobilità urbana del Gruppo Renault.

DUE FACCE Con abitacolo biposto, Duo può essere guidato dai 14 anni, a seconda delle versioni e delle normative locali. Mentre Bento, la versione per professionisti, si dota di un bagagliaio chiuso da 649 litri che prende il posto del sedile del passeggero, ideale per il trasporto di merci e piccole attrezzature. Misure ultra-compatte (una lunghezza rispettivamente di 2,43 metri e 2,54 metri), autonomia generosa – fino a 161 km per Duo e 149 km per Bento –, almeno per il genere di mezzo. Tecnica, ma anche design: con grandi superfici vetrate e le porte con apertura a elitra, un’aria da capsula spaziale futuristica. Duo e Bento, infine, sono nativamente connessi: con l’app “MyDuo” si possono generare fino a sei chiavi digitali. Ah, gli ordini sono aperti: listini prezzi, rispettivamente, da 9.990 euro (Duo) e 12.900 euro Iva inclusa (Bento).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/10/2024