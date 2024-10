Nuova Citroen C5 Aircross: come te la aspettavi. A Parigi il concept

Per farsi un'idea (molto concreta) dell'aspetto e delle caratteristiche tecniche di nuova Citroen C5 Aircross, l'inidirizzo è Parigi - Porte de Versailles, sede della 90esima edizione del Mondial de l'Auto. Le specifiche e il design rispecchiano i pronostici: pianale STLA Medium di Gruppo Stellantis (vedi nuove Peugeot 3008 e nuova Opel Grandland), design di derivazione nuova famiglia C3. Parigi val bene una concept, ma è una concept più che mai realistica: la versione di produzione è attesa per metà 2025 (a prezzi, pronostichiamo noi, a partire da circa 35.000 euro).

ESTERNI Rispetto a oggi, crescono le dimensioni esterne: una lunghezza di 4,65 metri significa +15 cm da paraurti a paraurti. Il design frontale è simile a quello visto su nuova C3 Aircross: nuovo badge Citroen, una striscia nera che collega i fari a tre punti luminosi, una finitura nera nella parte inferiore che scorre tutta attorno alla carrozzeria per creare un aspetto massiccio e pseudo-fuoristrada. Anche le luci posteriori utilizzano la firma luminosa a tre punti: chiamate ''Citroen Light Wings'', rivestono anche una funzione aerodinamica.

INTERNI Le immagini dell'abitacolo sono ancora segrete (crudeli!), Citroen sostiene comunque di aver progettato ''un’area benessere che evoca tutto il comfort di un vero e proprio salotto, dove i cinque occupanti potranno rilassarsi e viaggiare in totale serenità''. Da sottolineare dunque come, sebbene la piattaforma STLA Medium possa soddisfare le esigenze di SUV a sette posti (vedi nuova Peugeot 5008), nuova C5 Aircross avrà posti a sedere solo per cinque, proprio come le sorelle Peugeot 3008 e Opel Grandland.

MOTORI Poiché costruita attorno al pianale STLA Medium, anche la versione di serie di C5 Aircross Concept sarà un veicolo ''multi-energia''. Il che significa che possiamo aspettarci una motorizzazione a combustione interna (1.2 turbo benzina), un ibrido leggero (1.2 mild hybrid 48 volt) e l'immancabile variante full electric (e-C5 Aircross), a sua volta declinata in più di una configurazione, a uno o due motori e con batterie da 73 kWh e 98 kWh, con quella più grande da oltre 700 km di autonomia. Per ora è tutto, torneremo in argomento nei prossimi mesi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2024