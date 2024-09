Nuova Audi Q5 2025: ecco come cambia

Il SUV tedesco Audi Q5 giunge alla terza generazione e sotto una carrozzeria ridisegnata - probabilmente la più bella di sempre - si regala un completo aggiornamento grazie all'inedita e innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale. Nuovo look, nuovi interni e una scelta di motori coerenti con le preferenze del mercato: Diesel e benzina, entrambi mild-hybrid, proposti fin dal lancio, con le varianti plug-in hybrid a seguire.

Nuova Audi Q5 2025, 3/4 posteriore

La nuova Audi Q5 si distingue per un design più sportivo rispetto al modello precedente, con una linea di cintura ascendente e un frontale dominato da un ampio single frame tridimensionale a nido d’ape. I proiettori sono affilati e le luci OLED di seconda generazione permettono fino a 8 firme luminose personalizzate. Le cornici dei passaruota collaborano con le sfaccettature della fiancata per creare giochi di luce che definiscono un aspetto decisamente atletico, evocando la trazione integrale disponibile su alcune motorizzazioni. Il retrotreno ha linee pulite ed elaborate al tempo stesso. La parte alta, con un lunotto spiovente che si ispira ai SUV coupé, si appoggia sulla fascia luminosa che collega le luci. Più in basso, una cornice a contrasto dà movimento al tutto e separa visivamente il gruppo dei sensori di parcheggio e i catadiottri, senza integrare gli scarichi che sono montati più in basso.

Nuova Audi Q5 2025, gli interni

DI SCHERMI NE HA TRE A bordo l’architettura elettronica E3 1.2 basata su Android Automotive OS controlla tutte le funzioni del veicolo con cinque piattaforme informatiche. La plancia è dominata dall’Audi Digital Stage, che include l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, un display curvo da 14,5 pollici per il sistema MMI e uno schermo da 10,9 pollici per il passeggero. Sale a bordo anche l’intelligenza artificiale di ChatGPT che potenzia l’assistente vocale inoltrando le domande all'Intelligenza Artificiale se il sistema dell'auto non è in grado di rispondere autonomamente.

Nuova Audi Q5 2025, dettaglio della plancia

La nuova Audi Q5 sarà disponibile al lancio con tre motorizzazioni, tutte dotate di tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt e trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il propulsore 2.0 TFSI a benzina da 204 CV e 340 Nm di coppia è offerto sia con trazione anteriore sia con trazione integrale quattro ultra, che trasmette coppia al retrotreno solo quando necessario per ottimizzare i consumi. Il Diesel 2.0 TDI, anch’esso da 204 CV, eroga 400 Nm di coppia ed è disponibile unicamente con trazione integrale quattro ultra. Al vertice della gamma si colloca l’Audi SQ5, con un potente V6 3.0 TFSI a benzina da 367 CV e 550 Nm di coppia. Le versioni plug-in hybrid arriveranno successivamente.

Nuova Audi Q5 2025, fronte e retro

MILD HYBRID DOPPIO MALTO La tecnologia MHEV plus a 48 Volt, condivisa con l’Audi A5, supporta il motore a combustione più di prima per migliorare l’efficienza. Il cuore del sistema è il powertrain generator (PTG), che lavora in abbinamento a una batteria dedicata da 1,7 kWh: eroga fino a 24 CV e 230 Nm di coppia, fornendo una trazione elettrica sufficiente per gestire con sola batteria alcune fasi di guida urbana a bassa velocità. Durante la decelerazione, recupera energia fino a 25 kW, gestendo tramite l'azione frenante elettrica la maggior parte dei rallentamenti. Le frenate più intense sono invece affidate congiuntamente dal PTG e dai freni tradizionali.

Nuova Audi Q5 2025, il posteriore

ASSETTO ATTIVO O PASSIVO? La nuova Audi Q5 offre due opzioni di assetto: standard o sportivo (di serie per la variante S). Le sospensioni standard utilizzano molle elicoidali e ammortizzatori telescopici con sistema di smorzamento passivo FSD (Frequency Selective Damping). Questo sistema adatta la risposta delle sospensioni in base al tipo di sollecitazione, migliorando comfort, tenuta di strada, handling e sicurezza. Per una guida più dinamica, sono disponibili sospensioni pneumatiche adattive. Inoltre, lo sterzo progressivo, con servoassistenza e demoltiplicazione variabili, è più preciso e diretto rispetto al modello precedente. La nuova Audi Q5 sarà disponibile nelle concessionarie italiane nel primo semestre del 2025.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/09/2024