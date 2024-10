Skoda allarga la famiglia dei SUV elettrici: benvenuta nuova Elroq

Si allarga la famiglia dei modelli elettrici a ruote alte di Skoda, che ha svelato la nuova Elroq, definita ''la EV più conveniente del suo segmento, tenendo conto delle dimensioni della batteria e dell'ampia dotazione di serie''. I prezzi variano a seconda del mercato, ma avrà un listino a partire da circa 33.000 euro.

Nuova Skoda Elroq: il SUV elettrico è lungo 4,49 metri e ha un design molto moderno

Quando arriverà all'inizio del prossimo anno, faremo l’occhio a un inedito concetto di design definito “Modern Solid” con un frontale caratterizzato dal pannello nero “Tech Deck Face” che sostituisce la griglia tradizionale e viene utilizzato per nascondere i sensori e una telecamera montata frontalmente per i sistemi di assistenza alla guida. Oltre a ciò, i designer hanno scelto un a soluzione con fari a LED divisi e un cofano ben sagomato sul quale spicca il marchio scritto per esteso al posto del logo, che è una novità per una Skoda di produzione. Altri spunti stilistici e funzionali di interesse includono parafanghi muscolosi e prese d'aria di raffreddamento attive. Sono definite da rivestimenti in plastica della carrozzeria e da un design ottimizzato aerodinamicamente, che giustifica un Cx pari a 0,26. Nuovi anche gli accenti cromati o nero lucido in funzione degli allestimenti, con cerchi da 19 fino a 21 pollici. In termini di dimensioni, il crossover misura 4,49 metri di lunghezza, 1,88 metri di larghezza e 1,63 metri di altezza, con un passo che si distende fino a 2,77 metri. Ciò significa che la Elroq è più lunga di 98 mm rispetto alla Karoq e dispone di ben 12,7 cm in più fra ruote anteriori e posteriori.

Nuova Skoda Elrioq: il frontale ''Tech Deck Face'' con pannello nero al posto della griglia

Gli interni sposano un concetto estetico che sembra quasi minimalista, con un piccolo quadro strumenti digitale davanti al guidatore e un volante con il marchio scritto per esteso. Più a destra c’è il touchscreen del sistema infotainment con una diagonale da 13” e in optional troviamo anche l’head-up display con realtà aumentata. Naturalmente, il pacchetto tecnologico è completato con l'assistente vocale Laura con l’integrazione di ChatGPT. Ciò consente di interagire con i sistemi di bordo con risposte naturali a domande di cultura generale oltre a controllare il sistema multimediale, la navigazione e la climatizzazione. Infine, troviamo la consueta batteria di prese USB e la piastra wireless per la ricarica dello smartphone. Tuttavia, mentre la maggior parte delle funzioni sono controllate tramite comandi a sfioramento, Skoda ha aggiunto pulsanti fisici e un nottolino del cambio in stile minimalista. E a bordo di un modello di ultima generazione non possono che esserci tutti i dispositivi di sicurezza per arrivare alla guida semiautonoma di livello 2.

Nuova Skoda Elrioq: abitacolo spazioso e con plancia del tutto digitaleTESSUTI ECO-SOSTENIBILI Lato rivestimenti, la tappezzeria può essere scelta anche con materiali sostenibili come i tessuti RecyTitan o TechnoFil. Ma anche la Elroq sposa in pieno la filosofia “Simply Clever” di Skoda, grazie a dettagli che sottolineano la praticità della vita a bordo. Tra questi, un ombrello sistemato nel pannello porta, un vano portaoggetti per i passeggeri posteriori e un raschietto per il ghiaccio con un misuratore di profondità del battistrada. E tutta la versatilità dell’abitacolo è evidente dalla grande capacità del bagagliaio, che passa rapidamente da 470 fino a ben 1.580 litri reclinando gli schienali posteriori.

Nuova Skoda Elroq: rivestimenti dei sedili in tessuti ecosostenibili

Ma adesso analizziamo la parte tecnica del crossover boemo a partire dalla piattaforma costruttiva, che è la MEB del gruppo VW, mentre per quanto riguarda i motori, sarà offerta ai clienti un’ampia selezione. L'Elroq 50 si piazza alla base del listino e ha un pacco batteria da 55 kWh con un motore EV da 170 CV e 310 Nm di coppia montato posteriormente. Lo 0-100 km/h è coperto in 9 secondi, la velocità massima è di 160 km/h e ha un'autonomia WLTP di 375 km. Poi si passa alla Elroq 60 con un pacco batteria 63 kWh, che porta l’autonomia dichiarata a 400 km. In questo caso c’è anche un motore più potente, da 204 CV, sempre con 310 Nm di coppia massima. Fermo restando la stessa velocità massima, il tempo da 0 a 100 km/h scende a 8,5 secondi.

Nuova Skoda Elroq: potenza di 170, 204 e 286 CV con autonomia EV fino a circa 580 kmQUASI 300 CV E, PIÙ AVANTI, LA TRAZIONE INTEGRALE Ultima ma non meno importante, al top della gamma c’è la Elroq 85. La variante a trazione posteriore è equipaggiata con una batteria da 82 kWh, che promette un'autonomia WLTP di 581 km. Il suo motore eroga la bellezza di 286 CV per una coppia massima di 545 Nm, abbassando lo 0-100 km/h a soli 6,6 secondi per una velocità massima 180 km/h. I tempi di ricarica e la tecnologia variano a seconda del modello, ma il crossover supporta velocità di ricarica rapida DC di 145 kW, 165 kW e 175 kW. Quest'ultima può portare la batteria da 82 kWh da una carica del 10-80% in appena 28 minuti. Skoda ha anche confermato l’arrivo di una Elroq 85x, con un sistema di trazione integrale che sfrutta motori su entrambi gli assi; tuttavia, non si è sbilanciata su caratteristiche tecniche e data di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/10/2024