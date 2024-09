Nuova Skoda Octavia: l'effetto "premium" è garantito. Prova e prezzo della wagon boema

Rinnova il look, porta a bordo tecnologia più moderna, offre comfort e un bel piacere di guida grazie al suo quattro cilindri diesel. Ecco come è fatta e come va

Ne ha fatta tanta di strada Skoda, da automobili considerate in passato come low profile, diciamo di fascia medio/bassa, a modelli ormai percepiti come “premium” o poco ci manca. Prendete l’Octavia, un’auto che ha contribuito al successo della casa boema, tanto che ne sono stati venduti qualcosa come sette milioni di esemplari dal suo debutto nel 1996. Dopo quasi 30 anni arriviamo a questa rinnovata: un balzo nell’iperspazio per stile, tecnologia comfort e piacere di guida. C’è sempre con carrozzeria berlina, ma la wagon è stata la famigliare più venduta in Italia nel 2023. Immaginatevi di guardarla da vicino, toccarla con mano, sedervi davanti o dietro e sicuramente capireste cosa si intende dire con “premium”. Conosciamola insieme.

Nuova Skoda Octavia Wagon: look rinnovato e tecnologia più attuale per la famigliare

Giusto per non farsi mancare nulla, l’Octavia Wagon 2024 si è data una bella rinfrescata al look, oggi più contemporaneo, quasi spigoloso, grazie ai nuovi fari full LED, a griglia e paraurti ridisegnati. La coda è bella filante perché anche qui ci sono fari a LED dal profilo affusolato. Insomma, un design che non viene stravolto, ma che si evolve in modo coerente. Piaccia o non piaccia, questo look è la soluzione migliore per un’auto che è pur sempre una famigliare e non deve cercare l’effetto wow a tutti i costi.

Nuova Skoda Octavia Wagon: nel 2023 è stata la famigliare più venduta in Italia

Anche a bordo ci sono delle belle novità, a partire dalla qualità che si percepisce immediatamente, appena seduti. Si sfiorano materiali e rivestimenti robusti ma delicati al tatto. Piace la combinazione tra finiture a effetto naturale - sembra quasi pietra - con tappezzerie in tessuto tecnico così piacevole, misto a inserti in pelle. E la qualità di vita a bordo non può prescindere dallo spazio. In 4,7 metri di lunghezza per 1,83 di larghezza ci stanno comodamente 4, ma anche 5 persone. Quindi, ok per tutti, sia davanti sia dietro e anche i bagagli viaggiano in prima classe con un vano che passa da 640 a 1.700 litri.

Nuova Skoda Octavia Wagon: la plancia con il cruscotto digitale e il display centrale da 13''PLANCIA LINEARE, QUASI MINIMAL Tornando un attimo davanti, convince anche lo sviluppo della plancia pulito, lineare: accoglie il cruscotto digitale, qui da 10,2”, e il nuovo tablet da 13” del sistema infotainment aggiornato. Più sotto ci sono i pulsanti fisici per i setup dell’auto e del clima, anche se quasi tutte le funzioni sono affidate ai comandi touch dell’infotainment e questo è il lato più critico rispetto al resto. La questione è sempre la stessa: guidare e gestire menù e sottomenù per regolare la ventilazione oppure alzare il volume della radio non è immediato.

Nuova Skoda Octavia Wagon: un dettaglio del volante multifunzione a due razze

Curioso che in questo ritorno all’analogico di alcuni modelli del Gruppo Volkswagen (vedi Golf), l’Octavia preferisca questa soluzione digitale. Tuttavia, è una scelta che si somma alle funzioni del sistema multimediale, dove passa tutto dal grande schermo centrale a sfioramento. Qui, bisogna ammetterlo, la logica è semplificata rispetto a prima e basta un po’ di rodaggio per prendere confidenza con app e icone principali. Poi ci sono l’assistente vocale Laura, c’è Chat GPT, e mille altre funzioni per accompagnarvi durante il viaggio, farvi trovare la strada in un battibaleno evitando il traffico con il navigatore online, scegliere un parcheggio libero e il benzinaio o il ristorante più vicini. Insomma, lato connettività, la Skoda Octavia non si fa mancare proprio nulla e a bordo trovo anche Apple CarPlay e Android Auto senza fili, prese USB-C e ricarica a induzione per lo smartphone. Un pacchetto super completo che è di serie per questa ricca versione Style, ma disponibile in optional anche sugli allestimenti meno pregiati.

Nuova Skoda Octavia Wagon: sale a bordo l'intelligenza artificiale per gestire i serviziADAS AL TOP, O QUASI Già che ci siamo… spazio alla sicurezza, perché la wagon boema sfiora il livello 2 della guida semiautonoma, manca solo il monitoraggio dell’angolo cieco, opzionale. Non facciamo l’elenco completo degli assistenti, tra cruise control adattivo, mantenimento della carreggiata, frenata automatica e monitoraggio segnali stradali e attenzione del guidatore, abbiamo imparato a conoscerli, ma sappiate che funzionano molto bene, con interventi decisi ma leggeri

E i motori? In gamma ci sono benzina, anche mild-hybrid, e diesel. La protagonista del test è equipaggiata con il quattro cilindri 2.0 diesel, euro 6 EA, da 150 CV e ben 360 Nm, con cambio automatico DCT a sette rapporti e trazione anteriore. Innanzitutto, è più silenziosa del previsto, bene lato comfort poiché, ormai, ci aspettiamo che una Skoda moderna offra questo livello di insonorizzazione. Ok anche le sospensioni, che digeriscono le strade rovinate e tengono in assetto l’Octavia se premete di più sull’acceleratore, magari affrontando qualche strada più libera dal traffico.

Nuova Skoda Octavia Wagon: il solido quattro cilindri 2.0 TDI da 150 CV e 360 NmABBASTANZA AGILE E SVELTA QUANDO SERVE E poi, le prestazioni ci sono tutte: la wagon si muove bene nei centri urbani, non fa tribolare in manovra e risponde presente quando dovete superare qualcuno. Infatti, grazie alla generosa coppia e al cambio ben sintonizzato con il motore, potete scattare con vivacità e allungare il passo sugli altri. Lo sterzo è sensibile ai comandi per dirigere velocemente l’auto dove preferite ed è leggero quando manovrate nello stretto. E poi, avete tutta la potenza giusta per muovervi in scioltezza anche fuori dalla città o in autostrada. Parliamo di un’accelerazione da 0 a 100 in 8,6 secondi e una velocità massima di 225 km/h. Niente male per questa wagon. In un quadro positivo, tutto sommato atteso, aggiungete che in questo test drive abbiamo registrato un consumo medio di 5,4 litri/100 km. Niente male.

Nuova Skoda Octavia Wagon: abbastanza agile in città e gradevole fuori dal traffico

Il listino di questa Skoda Octavia Wagon 2.0 TDI 150 CV DSG Style attacca a 40.100 euro con una ricca selezione di accessori di serie, ma potete sceglierne molti altri e il prezzo aumenta sensibilmente, per esempio, questa può raggiungere o superare i 50.000 euro. Non sono pochi; tuttavia, stiamo parlando di un’automobile che ha alzato sensibilmente il livello di qualità generale, piacere di guida e comfort, tanto da essere ormai alla pari con automobili considerate di livello superiore e che costano di più.

Nuova Skoda Octavia Wagon: prezzo di attacco della Style poco sopra i 40.000 euro

Motore 4 cilindri turbodiesel, 1.968 cc, Euro 6 EA Potenza max 150 CV/3.000 - 4.200 giri Coppia max 360 Nm/1.600 - 2.750 giri Acc. 0-100 - velocità max 8,6 sec. - 225 km/h Cambio - trazione automatico DCT 7 rapporti - anteriore Dimensioni - baule 4,70 x 1,83 x 1,47 m - 640/1.700 litri Peso 1.480 kg o.d.m. Consumo medio WLTP 4,5 - 4,9 litri/100 km Prezzo da 40.100 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/09/2024