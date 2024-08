Nuova Skoda Octavia mette le ali, ecco berlina e wagon RS!

La Skoda Octavia è uno dei modelli che ha maggiormente contribuito alla rinascita del marchio boemo. Quest’auto di medie dimensioni, in variante di carrozzeria berlina e station wagon, ha aiutato Skoda a sganciarsi dal concetto di brand “economico” del Gruppo Volkswagen, fino a diventare un costruttore che ha fatto del rapporto qualità/prezzo il suo cavallo di battaglia. Insomma, la Octavia è un grande classico sui mercati di mezzo mondo e la sua ampia gamma può venire incontro alle esigenze di tutti, o quasi. Dalle versioni di attacco, più concrete ma comunque ricche di dotazioni, ai modelli top di gamma, che non hanno nulla da invidiare alle “cugine” premium che gravitano nella stessa orbita, fino alle varianti sportive.

Nuova Skoda Octavia RS: la variante station wagon parte da 47.450 euroNOVITÀ TECNICHE PER LA PIÙ SPORTIVA Si, perché ricorderete che la Octavia è disponibile anche in versione RS, ovvero quella maggiormente ispirata al motorsport per stile, interni e performance. Ebbene, oggi la nuova RS fa suoi tutti i contenuti della rinnovata Octavia 2024 a cui aggiunge un motore specifico, ovvero il solido 2.0 TSI da 265 CV e 370 Nm, in combinazione con un cambio automatico DSG a sette rapporti. La trasmissione sulle ruote anteriori è assistita da un differenziale autobloccante a controllo elettronico, che permette di migliorare lo spunto da fermo con uno 0-100 km/h in soli 6,4 secondi (6,5 secondi per la wagon). Lato autotelaio, è stato rivisto anche l’assetto ribassato di 15 mm con taratura specifica di molle e ammortizzatori a controllo elettronico DCC, che si abbina allo sterzo a taratura variabile per ottimizzare la maneggevolezza tra le curve e la stabilità ad andature più sostenute.

Nuova Skoda Octavia RS: motore 2.0 TSI DSG da 265 CV e 0-100 in 6,4 (6,5 la SW) secondiDOTAZIONE COMPLETA PER SICUREZZA E COMFORT Con il restyling 2024, la Octavia si è rifatta il look, ora più gradevole e attuale e ha alzato l’asticella anche dal punto di vista della dotazione per sicurezza e comfort. La versione sportiva RS va di pari passo, presentandosi con uno stile più atletico grazie a paraurti e dettagli sportivi abbinati a cerchi in lega da 18”, e una ricca disponibilità di accessori di serie o in pacchetti optional. La più sportiva delle Octavia, sia berlina sia station wagon, prevede tra gli altri il Comfort Pack Plus con antifurto, portellone elettrico, cappelliera elettrica e ancora fari anteriori Matrix LED, telecamera posteriore, infotainment con display da 13” e navigatore connesso, la guida assistita di livello 2 e il sistema di accesso e avviamento dell’auto senza chiave.

Nuova Skoda Octavia RS: l'abitacolo hi-tech con display infotainment da 13 polliciINTERNI RINNOVATI PER UNA SPORTIVITÀ PREMIUM Ma anche gli interni si sono dati una bella rinfrescata rispetto al modello precedente e mettono subito in chiaro l’ispirazione “racing” della Octavia RS. Il colore dominante è il nero per i rivestimenti dei sedili ad alto contenimento, e di altri elementi interni. Poi troviamo volante a tre razze con logo RS e pedaliera sportiva. Anche le finiture sulla plancia e sulle portiere sono specifiche per la variante RS. Inoltre, per tutte le nuove Octavia è ora disponibile la funzione Simply Clever di riscaldamento intelligente che, con un solo comando permette di scaldare sedili, volante, parabrezza e lunotto per far trovare la macchina subito pronta alle partenze invernali. Il listino di nuova Skoda Octavia RS attacca a 46.350 euro per la variante berlina, che diventano 47.450 euro per la station wagon.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/08/2024